Pățania unei românce care a închiriat o vilă în Thassos. Hoții au spart ușa, dar au ales cu atenție ce să fure

„După mai bine de 15 ani de vacante în Grecia din care 10 doar pe Thassos (insulă pe care o iubim şi ne simţim ca acasă)... ieri am trăit o experienţă terifiantă. Grecia e o țară safe, nu am auzit de incidente decât atât de rar încât sunt doar excepţii nefericite. Atât de rare încât nu crezi că ţi se poate întâmpla chiar ție... şi totuși... Ieri când ne-am întors pe la 7 seara de la plajă am găsit geamul spart la uşa de pe spate a vilei din Golden Beach. Ușa avea şi jaluzele trase până jos”, a mărturisit românca.

Aceasta a precizat că hoții nu au luat niciun obiect de valoare, precum laptop sau tabletă, ci au luat doar bani - euro și leva, fără lei.

„Cineva profesionist a intrat prin spate, a crăpat geamul de la uşă şi cu un levier sau cine ştie cu ce a deschis uşa de termopan, fără să facă multe cioburi sau mizerie. Au căutat peste tot, toate geamantanele, toate dulapurile, sertare, tot. Au lăsat laptop, tableta, telefon, căşti, boxă... au luat doar banii. Şi dintre toţi bani...au ales doar euro şi leva. Leii româneşti i-au lăsat...de unde am tras concluzia şi noi şi poliţia că posibil erau bulgari. Greci eu zic că nu sunt ...sau aşa sper”, a mai spus românca.

„Cel mai rău... pe lângă banii pierduți... rămâne dezamăgirea, teama şi nesiguranța. Aveţi grijă la tot şi toate, chiar şi aici au ajuns subspecii de aşa zis oameni. PS. Banii nu erau la vedere...dar acum privind în urma bineînțeles că puteau fi ascunşi în locuri ingenioase sau luaţi pe plajă... dar nu credeam că în Grecia e cazul. Tot privind în urmă, bineînțeles, că trebuie să ne bazăm mai mult pe cârduri...dar repet...nu am avut sau auzit de aşa ceva în Grecia...adică aici ne vedeam mai în siguranţă decât acasă.

Poliţia a venit destul de repede ... dar nu i-am văzut foarte implicaţi să ia date şi de la cei din jur. Aşteptăm rezulatul analizelor de amprente, dar..

De două nopţi dormim cu capcane improvizate de noi la toate intrările şi cu urechile ciulite la orice zgomot (chiar dacă teoretic acum e cea mai safe casa din Thasoss)... nu vă doresc nimănui asemenea senzaţii”, a continuat românca.

Sursa: StirilePROTV Etichete: , , , , Dată publicare: 03-08-2023 18:19