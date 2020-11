Val de omagii adus celebrei actriţe Draga Olteanu Matei. "Lasă în urmă o creaţie impresionantă!"

Colegi de scenă, oameni de televiziune şi politicieni i-au adus un omagiu marii actriţe Draga Olteanu Matei.

Artista a murit la vârsta de 87 de ani, în noaptea de marţi spre miercuri, la Spitalul "Sf. Spiridon" din Iaşi.

Omagiile aduse după decesul celebrei actrițe

"1977, Iarna Bobocilor. Primul meu rol într-un film. Mă rog, pe vremea aia nu înţelegeam eu exact ce e acela un “rol”. Eram tot eu, doar că pe platou, în afară de mama şi tata, mai apăruseră încă doi părinţi. Celebri. Nici de asta n-aveam habar. Ce îmi amintesc însă, e că îmi plăcea să îi urmăresc pe părinţii ăştia noi, să “mă” joc alături de ei, şi mă amuzam copios când ii vedeam cum se ceartă, cu haz şi cu har, doi mari actori, Marin Moraru şi Draga Olteanu Matei. Astăzi, Draga Olteanu a plecat într-o stea. Drum lin, Draga Olteanu Matei", a mărturisit actriţa Medeea Marinescu, publicând pe Facebook o fotografie de la filmările de acum 43 de ani, transmite News.ro.

Actriţa Monica Davidescu: "Draga era doar bucurie!"



"Drum lin printre stele, Draga Olteanu Matei! Noi, cei care te-am cunoscut şi care am avut şansa de a-ţi fi alături în scenă, îţi vom duce dorul. Dumnezeu să o odihnească! Condoleanţe familiei şi prietenilor! La ultima întâlnire, cu un an în urmă, Draga era doar bucurie. Cu mulţi ani în urmă, în scenă, în „Crima pentru pământ”, am învăţat de la dânsa puterea privirii fără cuvinte", este omagiul adus de actriţa Monica Davidescu colegei sale.

Mircea Radu: "Draga Olteanu-Matei era sobră, deşteaptă şi realistă"

"Dincolo de talent, Draga Olteanu-Matei era sobră, dură, deşteaptă şi realistă. Cu ani în urmă, alături de Simona Gherghe, am prezentat o Gală - Geniali - în care o omagiam. Chiar în faţa scenei, aşezat pe un scaun din primul rând, era soţul, domnul doctor Matei către care Draga tot trăgea cu privirea. Ştiam că sunt căsătoriţi de zeci de ani şi am întrebat-o dacă există un secret al longevităţii. Mi-a răspuns „Nu, dragul meu, există numai oameni deştepţi sau tâmpiţi", a scris prezentatorul de televiziune Mircea Radu.

Ionuţ Vulpescu: "A fost un model pentru tinerele generaţii de actori"

Ionuţ Vulpescu, fost ministru al Culturii, a scris pe Facebook: "Ne-a părăsit şi Draga Olteanu-Matei, reprezentantă de frunte a Generaţiei de Aur a teatrului românesc, care, de-a lungul unei cariere de peste 55 de ani, a strălucit atât pe scenă, cât şi pe marele şi pe micul ecran. A lăsat în urma sa roluri memorabile, personaje care au intrat în cultura populară. A crezut că are o misiune în viaţă, şi a muncit cu tenacitate pentru a-şi duce la capăt misiunea. Şi-a făcut datoria faţă de cei care au crezut în ea, în munca ei. Le-a oferit de fiecare dată, indiferent de rolurile pe care le-a interpretat, ceva din sufletul ei generos. Stabilită la Piatra Neamţ, a înfiinţat acolo compania de teatru pentru actori neprofesionişti „Teatrul Vostru”, pentru a face din teatru o parte a comunităţii. A fost un model pentru tinerele generaţii de actori. O carieră nu vine de la sine, se construieşte pas cu pas, cu renunţări şi sacrificii. Draga Olteanu-Matei rămâne în marea galerie a teatrului şi cinematografului românesc nu doar prin arta interpretării, ci şi prin angajamentul său în servirea binelui public".

Constantin Chiriac: "Lasă în urmă o creaţie impresionantă!"

"Draga Olteanu Matei a plecat spre stele! În aplauzele şi zâmbetele a mii şi mii de spectatori, lasă în urmă o creaţie impresionantă! Plecăciune, talent uriaş!", a scris Constantin Chiriac, directorul Teatrului Naţional "Radu Stanca" din Sibiu.

Alin Dincă: "Încep să realizez tot mai clar cum se sting părţi din noi"

"A plecat şi Draga. După Stela şi Tamara... a plecat şi Draga. Încep să realizez tot mai clar cum "se sting" părţi din noi. Văd cum dispar oamenii pe care îi iubesc şi îi apreciez. Viteza este din ce în ce mai mare. Mii de zile din viaţa mea au fost mai frumoase datorită pieselor de teatru şi filmelor în care a jucat Draga Olteanu Matei. Vocea ei este atât de bine întipărită în mintea mea! Preţ de două, trei zile toate televiziunile or să vorbească, or să strige, or să facă reportaje, apoi vor uita din nou. Aşa cum uită mereu. Şi nu doar ei vor uita. Aproape toţi. Ne vom întoarce la pandemie, la problemele de zi cu zi, la... uitare. Drum lin, Draga. Să îi saluti pe toţi. Pe Amza, pe Dem, pe Caragiu, pe Puiu, pe Tamara, Stela, Albulescu... să îi saluţi", au fost vorbele lui Alin Dincă, solistul formaţiei Trooper.

Marcel Vela, ministru de Interne: "A fost zâmbet, spirit, un om genial"

Ministrul de Interne, Marcel Vela, i-a adus un omagiu marii actriţe cu un mesaj publicat pe Facebook: "Doamna Draga Olteanu Matei a părăsit astăzi scena vieţii, dar rămâne în sufletele noastre ca unul dintre cei mai iubiţi actori pe care noi, românii, am avut norocul şi onoarea de a-l urmări cu zâmbetul pe buze. A fost zâmbet, spirit, un OM genial, jovial, pus mereu pe şotii, era pur şi simplu un spectacol viu de erudiţie şi inteligenţă. Am învăţat de la doamna Draga să ne entuziasmăm în faţa unui discurs fără egal, dar mai ales în faţa rolurilor emblematice cu care ne-a bucurat de-a lungul timpului şi care vor rămâne moştenire poporului român. Drum lin spre cer, Draga noastră dragă!".

Victor Ponta: "În această perioadă dificilă şi nedreaptă pentru oamenii din cultură ar trebui să nu îi abandonăm"

Victor Ponta, preşedinte al Partidului Pro-România, a scris pe Facebook: "Dumnezeu să o odihnească pe Draga Olteanu Matei! În această perioadă dificilă şi nedreaptă pentru oamenii din cultură ar trebui să nu îi abandonăm - ar trebui să le recunoaştem talentul, meritele şi contribuţia la viaţa noastră ca Ţară - cât timp sunt împreună cu noi (şi nu postum)!".