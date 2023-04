Militarii americani au încercat să „fure” o mașină de la soldații români, într-un exercițiu NATO. Reacția lor când au eșuat

Jurnaliștii militari ai Alianței Nord-Atlantice au realizat un reportaj cu exercițiile NATO care au avut loc în Germania și scot în evidență pregătirea și abilitățile militarilor români și americani deopotrivă.

What does it take to be the “bad guy”?

Join NATO videographers as they spend 24 hours with One-Four, a ???????? @USArmy unit that takes on the role of the opposing force for #NATO forces during training exercises