Experiment făcut de pirotehniştii SIAS. Ce se întâmplă când folosim greșit petarde și artificii

”Este doar o petardă inofensivă!” Aşa gândesc mulţi dintre românii care cumpără petarde şi artificii pentru Revelion. Aceasta distracţie lasă însă, de multe ori, semne pe viaţă.

Un experiment făcut de pirotehniştii de la SIAS arată chiar acest lucru. Grav este că în pieţe sau, mai nou, în online, se vând în continuare articole pirotehnice, extrem de periculoase, despre care nu se ştie ce efecte pot avea.

Poliţiştii au început experimentul cu un set de artificii. Este din categoria F2 şi nu poate fi folosit fără autorizaţie. Riscul este că atunci când are loc lansarea, cutia să se răstoarne şi să îi rănească pe cei din jur.

Teoretic, aveţi voie să cumpăraţi doar acele petarde sau artificii pe care scrie P1. Prezintă cel mai scăzut risc.

Riscurile sunt imense. Ne-o demonstrează şi sălile de la urgenţe care sunt pline an de an, după Revelion. Petardele improvizate vă pot exploda în faţă, vă pot mutila sau afecta văzul. La începutul acestui an, un copil de 6 ani din Capitală a avut de suferit după ce a aprins o simplă făclie, vândută la tarabă legal cu câţiva lei.

În ultima lună poliţiştii au confiscat peste 5 tone de articole pirotehnice interzise publicuui larg. Cei care sunt prinşi că le vând riscă 3 ani de închisoare.

