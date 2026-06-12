Platformele de recrutări confirmă numărul mare de cereri, mai ales vara, când este vacanță, iar elevii nu mai au de învățat.

Luca are 17 ani și este elev la un liceu cu profil mate-info. Își dorește să urmeze Facultatea de Cibernetică, însă până atunci vrea să lucreze.

Luca, elev: „La fast-food, ca să fac niște bani pe vară, să nu mă susțină părinții, să capeți experiență și să înțelegi educația financiară.”

În aceeași situație sunt și unii dintre colegii lui, care au lucrat și anul trecut. Spun că experiența i-a ajutat să fie mai atenți cu banii.

Elev: „Am fost ospătar pe timpul verii, în curând ajung la vârsta maturității și trebuie să mă angajez ca să-mi fac banii mei. Pot să înțeleg cum funcționează viitorul și viața care mă așteaptă mai târziu.”

Elev: „Full-time pe timpul verii și eventual part-time pe perioada liceului. Totul e mai scump și poate că părinții nu mai dau atât de mulți bani copiilor.”

Elev: „Mai capăt experiență, văd dacă-mi place. Să încerci cât mai multe lucruri, să-ți deschizi cât mai multe uși, ca să știi ce o să faci pe viitor.”

De la începutul anului, pe o singură platformă de recrutare, în jur de 50.000 de elevi între 16 și 17 ani au aplicat pentru un loc de muncă. Sunt cu un sfert mai mulți ca anul trecut pe vremea asta.

Corespondent PROTV: „Chiar dacă tinerii sunt încă la liceu, cei mai mulți caută locuri de muncă cu normă întreagă, iar salariile pot ajunge până la 3.500 de lei. În schimb, pentru cei care își doresc să muncească doar 4 ore, salariul nu depășește 2.500 de lei.”

Adolescenții se angajează în general în retail, turism și în industria alimentară.

Ana Călugăru, director de comunicare la o platformă de recrutare: „Au început să observe și ei că accesul pentru cei care nu au experiență pe piața muncii se face din ce în ce mai greu. Cel mai probabil ne îndreptăm spre o schimbare de abordare și mentalitate.”

Ionuț Păun, director de resurse umane la un lanț de restaurante: „Lucrează la noi pe tot parcursul anului. Într-un an de zile, peste 500 de copii ne trec pragul în diferite variante, practică, internship. Cei din școală undeva după 20 iunie.”

Pe o altă platformă de recrutare, numărul tinerilor care vor să muncească crește cu 45% de la o lună la alta. Aceștia pot sta la serviciu cel mult 6 ore și au nevoie de acordul părinților.