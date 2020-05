Ea e tânăra din Nădlac, suspectată că dorea să ajute teroriști să vină în România. E mama a 3 copii

O femeie din vestul ţării este suspectată de propagandă teroristă şi a fost ridicată pentru audieri.

Procurorii spun că începuse deja să colaboreze cu străini, bănuiţi că au aderat la organizaţii periculoase.

Ba chiar, potrivit anchetatorilor, s-a oferit să îi sprijine, în eventualitatea în care vin în ţară.

Reporter: "Pentru ce te-au arestat?"

Femeie: "Pentru niște videoclipuri că m-am uitat pe Facebook pe nedrept, pentru asta și pentru muzică. Nu am avut treabă cu islamiştii..."

Femeia acuzată de propagandă teroristă are 33 de ani. Procurorii DIICOT au găsit-o într-o locuinţă modestă din Nădlac, judeţul Arad - unde stătea în gazda.

Autorităţile au început să o urmărească pe tânără de 33 de ani în urmă cu un an, când aceasta a postat mai multe mesaje de susţinere pentru luptătorii statului Islamic. Ea le-a transmis că îi va sprijini în orice poate, dacă vor veni în România.

Potrivit procurorilor de la direcţia de investigare a infracţiunilor de criminalitate organizată şi terorim, suspecta ar fi stabilit mai multe contacte cu organizaţii teroriste din Orientul Mijlociu.

De la acestea ar fi învăţat cum să acţioneze, ca să nu atragă atenţia autorităţilor asupra ei şi să nu fie descoperită. Folosea în acelaşi timp cel puţin 21 de adrese de e-mail. Avea - de asemenea - mai multe cartele reîncărcabile pentru telefon, pe care le schimba la o anumită perioadă că să nu fie interceptată.

Când lua legătura cu străinii suspectaţi că ar aparţine unei organizaţii teroriste din Orientul Mijlociu, folosea reţele private de internet - de tip VPN - ca să nu îi fie interceptate mesajele.

Ofițer BCCO: "Este un caz tipic de terorism, a trecut prin toate fazele, mai întâi a început să vorbească cu ei, apoi a trecut la următoare etapă, acestia au început să o instruiască, folosea cartele prepay să fie mai greu de depistat şi a şters profilul real de pe reţele, a comunicat de pe profile false, îi susţinea şi se arata dispusă să le faciliteze venirea în România, am considerat că este important să intervenim acum, nu erau alţii implicaţi"

Anchetatorii susţin că, de când a început să se radicalizeze, femeia a postat mai multe mesaje prin care îşi arăta susţinerea faţă de organizaţiile teroriste. Accesa tot mai frecvent materiale de propagandă şi se arata dispusă să lupte de partea fundamentaliştilor islamici.

În Nădlac, unde locuia, nimeni nu a bănuit nimic. Localnicii spun că femeia are trei copii, ajunşi în grija statului, iar din familia ei este singura rămasă în România.

Gazda femeii: "Azi dimineaţă or venit, or spart poarta, am crezut că cu el are treabă, apoi am văzut că cu ea. Mi-o zis că vorbea cu arabii, cu teroriştii ăia.

Reporter: Cu ce se ocupa?

Gazda femeii: "Umbla prin vamă cu nu ştiu ce

Potrivit DIICOT, oamenii cu care femeia coresponda au rolul de a recruta persoane, care să servească credinţelor fundamentaliste.

Ei postează constant mesaje şi simboluri ale organizaţiei teroriste, scene de lupta, execuţiile unor prizonieri sau filmări cu arme sau luptători înarmaţi.