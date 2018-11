Pățania unei jurnaliste aflate la marginea unui teren de fotbal. VIDEO

Laura Rutledge, o reporteriţă de la ESPN şi totodată fostă Miss Florida, a devenit victima colaterală a unei confruntări dintre doi jucători de fotbal american de la Universitatea din Georgia şi din Massachusetts.

Took an L in Athens today. So many thanks to everyone at @UGAAthletics for their help after this happened...even though I’m a Gator ???? pic.twitter.com/b1FTCPaqtH