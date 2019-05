Duckadam s-a întâlnit, la Sibiu, cu Donald Tusk, care l-a menţionat în discursul de la Ateneu

Duckadam i-a oferit lui Tusk o pereche de mănuşi, un tricou cu Steaua '86 şi o palincă făcută de el. "Este un fan al FC Barcelona şi era destul de dezamăgit de partida de aseară că Liverpool s-a calificat", a spus Duckadam.

Helmuth Duckadam a spus, la Digi 24, că ziua de 8 mai va rămâne în memoria sa, alături de data de 7 mai 1986, ca momentul în care preşedintele Consiliului European, Donald Tusk, l-a invitat să se cunoască, la Sibiu.

"Întâlnirea a decurs mai mult decât plăcut deocare după ce ne-am strâns mâna, m-am adresat cu: «domnule preşedinte, în primul rând vreau să vă mulţumesc pentru discursul de la Ateneul Român». Mi-a spus că ne adresăm cu Donald şi cu Helmuth. Şi după aia, sigur, am avut o discuţie de o jumătate de oră, dar nu politică", a afirmat Duckadam, potrivit News.ro.

El a spus că au făcut schimb de cadouri, după ce el a vrut să îi trimită cadoul lui Tusk, dar acesta a spus să se întâlnească la Sibiu, să i-l dea personal.

