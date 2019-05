Programul summit-ului de la Sibiu. Invitația trimisă de Donald Tusk liderilor europeni

În scrisoarea publicată luni seara pe site-ul Consiliului European şi la care este ataşată o schiţă a Agendei Strategice pentru următorii cinci ani, Donald Tusk susține că șefii de stat sau de guvern ai ţărilor Uniunii Europene vor transmite, prin Declaraţia de la Sibiu, un mesaj de unitate şi încredere în acţiunile lor comune.

''Ne vom reuni la Sibiu de Ziua Europei pentru a discuta despre planurile strategice ale Uniunii în anii următori. În acest context, vă propun să adoptăm Declaraţia de la Sibiu, trimiţând un mesaj de unitate şi încredere în acţiunile noastre comune (...). Ca urmare a discuţiilor de la Sibiu, vom formula Agenda Strategică a UE 2019-2024, care va fi adoptată la Consiliul European din iunie'', scrie Donald Tusk, informează Agerpres.

