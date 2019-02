Cine e milionarul Săvulescu, dispărut după sentinţă. Relaţie cu Ghenea, scandal cu Becali

Omul de afaceri Dragoș Săvulescu a fost dat în urmărire generală. Polițiștii nu l-au găsit ca să-l ducă la închisoare, după ce a fost condamnat definitiv în dosarul retrocedărilor ilegale de plaje, alături de Cristi Borcea și Radu Mazăre.

Borcea a ajuns deja după gratii, iar Mazăre se află în Madagascar.

Omul de afaceri Dragoş Săvulescu apare pe lista celor mai căutaţi români. Inspectoratul General al Poliţiei menţionează faptul că fostul patron al echipei Dinamo se sustrage executării pedepsei de 5 ani şi jumătate, primită recent în dosarul retrocedărilor ilegale de plaje de la Constantă. Dragoş Săvulescu a fost găsit vinovat de complicitate la abuz în serviciu şi asociere pentru săvârşirea de infracţiuni.

"Nu am mai vorbit cu domnul Săvulescu de când l-am sunat să îi spun soluţia. Era foarte supărat pe mine şi din momentul ăla nu m-a mai căutat. Nu am avut niciodată discuţii despre plecarea din ţară.", a spus avocatul său, Bogdan Micu.

Şi pentru că pare că i-au pierdut urma, poliţiştii de la urmăriri vor face următoarea mutare la Curtea de Apel Bucureşti, unde le vor cere judecătorilor să emită pe numele lui Săvulescu un mandat european de arestare, în baza căruia să fie urmărit internaţional şi capturat pentru a-şi ispăşi pedeapsa.

Cu o avere estimată la câteva zeci de milioane de euro, Dragoş Săvulescu s-a aflat întotdeauna în preajma unor femei frumoase, cum ar fi actriţă Mădălina Ghenea, după ce a divorţat de prima soţie. Relaţia dintre Mădălina şi Dragoş a durat doi ani.

Dragoş Săvulescu, februarie 2012: "E dificil să treci de la pasiune la prietenie şi din cauza asta de câteva luni a întrerupt orice contact cu ea."

Soţii Săvulescu au avut nuntă la Palatul Regal şi i-au avut naşi pe Ilie şi Amalia Năstase. După despărţire, omul de afaceri Gigi Becali l-a jignit pe Săvulescu, iar acesta l-a dat în judecată şi a câştigat.

Dragoş Săvulescu, septembrie 2012: "Pe de o parte avem civilizaţia, educaţia, de cealaltă prte sunt manifestările lui Becali."

Între timp, milionarul Dragoş Săvulescu s-a căsătorit cu fosta miss Albania şi a fost condamnat definitiv în dosarul plajelor din Constanța. Spre deosebire de el, fostul primar al Constanței Radu Mazăre condamnat la 9 ani de închisoare în acelaşi caz, nu a fost încă dat în urmărire internaţională, deşi poliţia ştie că el a fugit în Madagascar de mai bine de un an.

Chiar dacă acum are statut de fugar şi are întreaga poliţie pe urmele sale, Dragoş Săvulescu are suficiente resurse financiare. De curând primăria capitalei i-a plătit o primă transă din cele 50 de milioane de euro pe care municipalitatea a fost de acord să i le achite în contul parcului Verdi din sectorul 2, un parc pe care l-a câştigat în instanţă mama acestuia.

Dacă va fi prins, Dragoş Săvulescu va trebui să plătească şi 30 de mii de lei cheltuieli judiciare.