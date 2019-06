Două trenuri plecate din Timişoara spre litoral nu au ajuns nici după 24 de ore

Din cauza inundaţiilor, două trenuri plecate din Timişoara duminică spre mare nu au ajuns la destinaţie nici după 24 de ore.

Unul dintre trenuri a plecat din Timişoara duminică, 23 iunie, la ora 17:30, iar celălalt, InterRegio IR12922, la 19:30 – acesta din urmă având ca oră de sosire în Constanţa luni, 9:30 dimineaţa. Unul dintre pasageri povesteşte însă, cum după 24 de ore, trenul abia dacă ajunsese la Drăgăneşti, judeţul Olt. Oamenii spun că, după ce a ajuns la Lugoj duminică seară, trenul a stat 12 ore „prin câmpuri”, apoi s-a reîntors la Lugoj.

Problemele ar fi apărut din cauza inundaţiilor. Pasagerii spun că „liniile de tren erau inundate, terasamentele complet spălate de viituri”.

Drumul ar putea dura, în total, în jur de 30 de ore.

„La ora 9, in gara, am fost anuntati ca trenul nu va merge mai departe de Severin, intrucat “şina s-a rupt din cauza ploii”. Ne-au spus insa ca vor aduce autocare si autobuze care sa duca pasagerii la Strehaia de unde vom lua un tren spre bucuresti. La ora 9:30, uitandu-ma pe site-ul cfr la “trenul meu”, scria ca trenul se afla la Lugoj (130 km de Severin), insa respectivul tren a ajuns in oras la ora 12:20. Dupa ce a ajuns trenul, ne am urcat in autocare atat cei care il luam din Severin , cat si pasagerii deja aflati in tren , pentru a ajunge la Strehaia. Autocarele sunt mizerabile , si nu se foloseste instalatia de aer conditionat , desi este plin de oameni. Copii, batrani, oameni de toate varstele , ne chinuim si le mai spunem din cand in cand sa porneasca aerul conditionat insa se iau la cearta cu noi”, ne-a transmis un pasager.