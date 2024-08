Două fetițe din Gorj, de doar 5 și 6 ani, abuzate de un apropiat al familiei. „I-am spart capul, am dat unde am prins”

A fost surprins de mama uneia dintre victime, care tocmai se întorcea acasă.

Totul s-a întâmplat într-un sat din comuna Bâlteni. Cele două fetiţe sunt verişoare şi îl cunoşteau pe agresor. Când au fost abuzate de individul de 54 de ani, fetele erau singure acasă.

Mama uneia dintre victime: „L-am găsit pe recidivistul ăsta în curte dezbrăcat, cu pantalonii până la glezne, jos, nu am băgat de seamă, am crezut că poate și-a făcut nevoile, am intrat în casă, mi-am găsit copila ghemuită lângă ușă, plângea”.

Mama uneia dintre victime: „I-a pus mâna în zonele intime, dezbrăcat, era în stare de ebrietate. Prima dată a intrat în casă și mi-a furat niște bani, dintre care a ieșit afară și a început să îmi agreseze fetița sexual”.



Rudă a fetelor: „Când ne-am întors striga fata în gura mare, erau toți panicați prin curte, doar atât pot să vă spun”.

Mamele celor două copile au sunat la 112 după ajutor, iar una dintre ele a pornit pe ulița satului în urmărirea suspectului, care încerca să fugă.

Mama uneia dintre victime: „În momentul acela m-am enervat foarte tare și am reacționat cu violență, i-am spart capul, am dat unde am prins. Au venit cei de la Poliție, l-au încătușat, a început să fie agresiv și cu cei de la echipajul de poliție”.

Miruna Prejbeanu – purtător de cuvânt IPJ Gorj: „Polițiștii au reținut un bărbat de 54 de ani și l-au introdus în arestul IPJ Gorj, fiind bănuit de săvârșirea infracțiunilor de agresiune sexuală, violare de domiciliu și furt calificat”.

Cele două fetițe vor fi ajutate de psihologi să depăşească această traumă.

Lidia Bîrsanu – psiholog DGASPC Gorj: „Li s-a oferit suport psihologic pe perioada audierii, în continuare DGASPC vă monitoriza situația familială împreună cu autoritatea locală”.



Pe numele bărbatului judecătorii au emis mandat de arestare preventivă pentru 30 de zile.

