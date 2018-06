Donald Trump ordonă Pentagonului să creeze o forţă armată spaţială

Getty

Donald Trump şi-a confirmat luni oficial planul de a crea o a şasea ramură a forţelor armate americane, o "forţă spaţială", care va fi independentă de aviaţia militară, dar care mai trebuie să fie autorizată de Congres.

"Ordon prin prezenta Departamentului Apărării şi Pentagonului să înceapă imediat procesul necesar pentru a stabili o forţă spaţială drept a şasea ramură a forţelor armate", a declarat Donald Trump luni într-un discurs dedicat la Casa Albă.

"Vom avea o armată a aerului şi o forţă armată spaţială, separată, dar egală", a spus el, tranşând dezbaterea actuală în defavoarea celor, în special din Congres, care voiau ca noua forţă spaţială să fie ataşată US Air Force.

Donald Trump indicase deja că este favorabil creării acestei a şasea ramuri, alături de armata terestră (US Army), aviaţia militară (US Air Force), marina (US Navy), corpul puşcaşilor marini şi gărzile de coastă.

În Congres, dezbaterea continuă de ani între susţinătorii unei noi entităţi egale celorlalte ramuri şi cei care consideră mai funcţional să lase spaţiul cosmis în gestiunea forţelor aeriene.

Crearea acestei forţe spaţiale nu se va putea face de la o zi la alta şi Congresul va trebui, în orice caz, să adopte o lege cu acest efect.

Dar ordinul preşedintelui republican stabileşte clar ca politică oficială a administraţiei sale şi a Pentagonului crearea acestei forţe.

"Pentru a apăra America, o simplă prezenţă în spaţiu nu este suficientă, noi trebuie să dominăm spaţiul", a declarat Donalt Trump.

