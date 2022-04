Cei doi copii au fost transportați la Spitalul de Pediatrie din Galați, cu arsuri pe feța și pe brațe. Medicii spun că starea lor e stabilă și că viețile nu le sunt puse în pericol.

Explozia s-a produs la ora 14, într-un apartament de la parterul unui bloc, dintr-un cartier de la periferia Galațiului. Băiatul de 10 ani era împreună cu verișoara lui, de 9 ani. Martorii au auzit o bubuitură și au văzut cum geamurile locuinței sunt aruncate de suflu în grădină.

Vecin: „S-a auzit o bufnitură, copiii țipând în casă. Am bătut la ușă, i-am scos afară, am închis gazul, am închis lumina. Și am stins, că luase foc o găleată de gunoi, din mască. Au venit pompierii între timp și au intrat peste mine și unul dintre ei spune „Uite, cuptorul era deschis".

Angajat de la gaz: „Acum e în siguranță, gazul este oprit, eu fac actele de sigilare.”

Vecina: „Părinții erau la serviciu. Bunica și cu mama. Erau singuri. Au vrut să fiarbă niște crenvurști să manânce și exact atunci le-a bufnit."

Copiii au fost preluați de un echipaj SMURD, care i-a dus la Spitalul de Pediatrie din Galați.

Sorin Sacagiu, Spitalul de Pediatrie Galați: „Au fost și sunt stabili hemodinamic. Noi am continuat tratamentul care a fost început de colegii de pe SMURD. Acum ei sunt în investigații paraclinice, imagistice, rămâne să stabilim amploarea leziunilor pe care le au. Sunt arsuri.”

Teodora Diaconița, purtător de cuvânt ISU Galați: „Au intervenit patru autospeciale de stingere cu apă și spumă și un echipaj SMURD. Cei doi copii minori era singuri acasă.”

Potrivit pompierilor, în urma deflagrației, structura de rezistență a imobilului nu a fost afectată. Polițiștii au deschis un dosar penal pentru vătămare corporală din culpă.