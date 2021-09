Doi bătrâni rămași fără casă după un incendiu nimicitor, ajutați de vecini. Mai au doar hainele de pe ei

Doi bătrâni dintr-o comună din judeţul Neamţ au rămas fără casă în pragul iernii, după un incendiu nimicitor.

Le-au sărit în ajutor vecinii, mai apoi și pompierii, însă focul a mistuit gospodăria pe care cei doi soți au ridicat-o cu trudă, de-a lungul anilor. Acum au nevoie de ajutorul semenilor.

Cei doi soţi erau în livadă când a lovit nenorocirea. Un vecin a dat alarma şi le-a spus că gospodăria lor este în flăcări. Oamenii au încercat să salveze din bunuri, însa flăcările cuprinseseră deja și casa și anexele.

Neculai Acatrinei, proprietar: „Nu m-am putut apropia. Am văzut că m-a prins focul în mijloc şi nu am nicio şansă ca să ies, am pus mâna la faţă şi am fugit pe partea aia încolo. Atunci când s-a învârtit vântul înapoi mi-a făcut loc şi am fugit la băiatul meu aici. (...) Da nu am putut face nimic”.

Vecinii au sărit imediat în ajutor, să stingă incendiul, dar în zadar.

Anica Acatrinei, proprietară: „Totul era cuprins. Au anunţat pompierii, dar nu am putut să scoatem nimic. Am avut haine, am avut bani şi degeaba, nu am putut scoate nici acte. Eu am 81 de ani şi toată viaţa am muncit şi am strâns.”

Reporter: Cu ce aţi mai rămas?

Anica Acatrinei: „Cu nimic, cu ce e pe mine, noroc că mi-a mai adus lumea”

Impresionaţi de necazul celor doi bătrâni, vecinii au pus mână de la mână pentru a-i ajuta să treacă peste necaz.

Cei doi soţi s-au adăpostit acum la fiica lor.

Mihaela Teleucă, fiica proprietarilor: „Stau la mine, că încăpem. Avem unde să stăm.”

Reporter: Încercaţi să îi ajutaţi să îşi facă un adăpost?

Mihaela Teleucă: „Da, cu ajutorul lui Dumnezeu şi la lume.”

Reporter: Ce aveţi nevoie?

Mihaela Teleucă: „Materiale, că vine frigul”.

Primăria i-a ajutat deja să cureţe terenul, iar acum oamenii speră să primească ajutor şi pentru reconstrucția casei.