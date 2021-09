O familie cu trei copii din Cluj a rămas pe drumuri, după ce casa le-a luat foc din cauza unui scurtcircuit

O familie cu trei copiii a rămas pe drumuri, după ce casa le-a luat foc din cauza unui scurtcircuit şi s-a făcut scrum!

Bieţii oameni nu au reuşit să salveze nimic. Flăcările uriaşe au distrus şi casa de vacanţă a unei familii învecinate. Cum de pe o zi pe alta, se anunţă temperaturi tot mai scăzute, oamenii sunt disperaţi că trebuie să întâmpine vremea rece, fără niciun adăpost. Astăzi mai mulţi voluntari s-au mobilizat ca să-i ajute, fiecare cum a putut mai bine.

A fost iadul pe pământ, aşa au descris vecinii din localitatea Beliş, judeţul Cluj, flăcările care au cuprins rapid casa familiei. Incendiul s-a declanşat în jurul ore 5 dimineaţa, când toţi dormeau.

Tatăl copiilor este cel care a auzit pocnituri ciudate în spatele casei, şi când s-a repezit să vadă despre ce este vorba, s-a îngrozit: grajdul şi o magazie cu lemne ardeau puternic! Omul abia a apucat să-i ajute pe cei dragi, apoi animalele din gospodărie!

Dănuț Rusu: ”Am fugit la soţie, la copii, am spus să iasă afară. Am venit la garaj, am scos maşina, iar restul nu am mai apucat. Am fugit la graj şi am scos porcii şi caprele afară. Aici a rămas şi ATV-ul şi scuterele şi sculele şi tot, n-am mai putut să scot nimic”.

Rudele şi prietenii au fost impresionaţi de nenorocirea care s-a abătut asupra familiei, şi au venit astăzi să dea o mână de ajutor.

Nicodim Rus, unchi: ”Munca lor de o viaţă, foarte rău cum să nu îmi pară rău. A muncit atât săracul şi a rămas cu copiii pe drum„.

În urma incendiului nu a mai rămas decât fundaţia de beton a locuinţei. Restul e cenuşa!



Pompierii au stabilit şi cauza incendiului.

Andrei Biriș, purtător de cuvânt ISU: ”După cercetările preliminarii a fost o defecţiune la instalaţia electrică a uneia dintre case”.

Părinţii şi cei trei copii au rămas la mila oamenilor cu suflet mare, are au făcut un apel şi pe reţelele sociale. Până acum zeci de oameni au anunţat că vor să se implice, şi să doneze familiei măcar strictul necesar. Copiii au însă nevoie de o casă, mai ales că în curând vine iarna.