Doctorul militar care a încercat să se sinucidă într-o toaletă publică din Brașov a supraviețuit, dar va fi anchetat penal

Dacă din punct de vedere medical sunt considerate sedative, juridic sunt stupefiante. Pentru că bărbatul are grad de colonel, de cazul său se vor ocupa procurorii Parchetului Militar din București.

După incidentul grav în care a fost implicat medicul militar, procurorii DIICOT Brașov au fost primii care au deschis un dosar de cercetare penală pentru o posibilă deținere ilegală în vederea consumului propriu de substanțe aflate pe lista celor cu regim special.

În paralel, Parchetul Militar București s-a autosesizat și a deschis o anchetă penală care îl vizează direct pe doctor. Deocamdată, urmărirea penală este doar in rem, adică procurorii cercetează faptele respectivului care ar putea fi considerate infracțiuni.

Prima suspiciune investigată în acest caz este cea de fals. Ancheta trebuie să lămurească foarte clar cum a intrat anestezistul de la spitalul militar în posesia substanței pe care și-ar fi injectat-o.

Ministerul Apărării a precizat că, din propria inițiativă, conducerea Spitalului Militar a verificat stocurile de medicamente din gestiunea medicului Cristian Pleșa, iar concluzia a fost că nu au fost identificate lipsuri.

Interceptat când vorbea cu o doctoriță arestată în dosarul Sfântul Pantelimon

Cătălin Țone: ”Acest medicament e un hipnotic-sedativ, din punct de vedere al acțiunii medicale, din punct de vedere juridic e un stupefiant. Consumat abuziv, cel puțin 6 ore persoana respectiva are probleme în a se concentra, e dezechilibrată, are probleme respiratorii. Am instrumentat dosare penale în cadrul cărora medici sau personal medical au fost implicați în deturnarea acestor medicamente din circuitul legal. Este a treia categorie de droguri cele mai consumate în segmentul 14-18 ani după canabis și etnobotanice”.

Pe de altă parte, ancheta Parchetului Militar vizează alte două posibile infracțiuni: furt sau delapidare. Evident că ambele anchete depind în mare măsură de mărturia medicului.

Anca Gheorghiu, procuror al Parchetului de pe lângă Judecătoria Brașov: ”În prezent, persoana de sex masculin e conștientă, dar nu a putut fi audiată de organele de poliție. Cercetările se fac in rem cu privire la infracțiunea de vătămare corporală din culpă”.

Medicul a intrat în vizorul anchetatorilor după o discuție telefonică interceptată, purtată cu una dintre doctorițele arestate preventiv în dosarul morților suspecte de la Spitalul Sfântul Pantelimon. Un alt mister care trebuie lămurit este dacă bărbatul de 53 de ani chiar a vrut să-și pună capăt zilelor ori doar a luat accidental o supradoză.

Urmărește Știrile PRO TV pe canalul de social media preferat: