DNA, despre scandalul achiziţionării de vaccinuri: Dezaprobăm încercările de atragere a instituţiei în jocurile politice

DNA a transmis, joi, referindu-se la scandalul achiziţionării dozelor de vaccin, că activitatea de urmărire penală nu se desfăşoară în funcţie de agenda politică, ci urmează paşi legali, riguroşi, scrie News.ro.

”Dezaprobăm încercările de atragere a instituţiei în jocurile politice”, au transmis reprezentanţii instituţiei, precizând că ancheta demarată în septembrie 2021 pe tema cumpărării de vaccinuri continuă.

DNA a transmis, joi, un punct de vedere în legătură cu afirmaţiile ”unor politicieni cu privire la acţiunea procurorilor în general şi a procurorilor DNA în particular în legătură cu anchetarea achiziţiilor de vaccinuri anti-COVID-19”.

”Dezaprobăm încercările de atragere a instituţiei în jocurile politice. Nici un mijloc de presiune publică şi nici indicaţii venite dinspre clasa politică nu îi vor determina pe procurori să acţioneze altfel decât în cadrul strict reglementat de lege”, a transmis DNA.

Procurorii afirmă că ”activitatea de urmărire penală are ca scop aflarea adevărului şi tragerea la răspundere a celor vinovaţi şi nu se desfăşoară în funcţie de agenda politică a anumitor persoane ori de interese circumstanţiale, ci într-un cadru procesual penal riguros, stabilit prin norme şi legi, atât în ceea ce priveşte activităţile procedurale desfăşurate în cauză, cât şi din perspectiva comunicării publice”.

”În ceea ce priveşte caracterul urmăririi penale, procurorii sunt obligaţi să respecte prevederile art. 285 alin. 2 din Codul de procedură penală potrivit căruia “procedura din cursul urmăririi penale este nepublică”, ale art. 62 alin. (3) din Legea nr. 304/2004 republicată, care prevede, printre altele, faptul că „în comunicarea publică, parchetele trebuie să respecte (...), caracterul nepublic al urmăririi penale (...)” şi art. 12 alin. 1 lit. e şi f din Legea 544/2001 privind liberul acces la informaţii de interes public care reglementează exceptarea de la comunicarea publică a datelor din dosare penale atunci când se periclitează ancheta etc”, au mai transmis procurorii.

Aceştia au reamintit că, au deschis, în septembrie 2021, şi în prezent desfăşoară o investigaţie penală, ca urmare a sesizării din oficiu, privind modalitatea de achiziţionare a dozelor de vaccinuri anti-COVID-19, de la declanşarea pandemiei până în prezent.

”Raportat la actele procedurale efectuate în prezenta cauză, precizăm că, atunci când împrejurările vor permite, vom fi în măsură să oferim detalii suplimentare cu respectarea normelor privind buna desfăşurare a anchetei penale”, a mai transmis DNA.

În 202, instituţia anunţa, într-un comunicat de presă, că a fost înregistrat un dosar penal având ca obiect modalitatea de achiziţionare a dozelor de vaccinuri anti-COVID19, de la declanşarea pandemiei până în prezent.

”Urmărirea penală se desfăşoară cu privire la faptă („in rem”), respectiv abuz în serviciu cu obţinere de foloase necuvenite pentru sine sau pentru altul. Prin urmare, în acest moment, nicio persoană nu are calitatea de suspect sau inculpat. Această etapă nu are caracterul formulării unor acuzaţii împotriva unei/unor persoane, ci are doar semnificaţia instituirii cadrului procesual care permite strângerea de probe necesare pentru a evalua dacă s-a produs ori dacă nu s-a produs vreo faptă ce ar intra sub incidenţă penală”, anunţat atunci DNA.

Liderul PSD Marcel Ciolacu a declarat, duminică, la Antena 3, că România a cumpărat peste 100 de milioane de doze de vaccin, pentru 15 milioane de români. El a acuzat fostul Guvern că a mai făcut un contract de 40 de milioane doze, pentru anii 2022 şi 2023, care nu au venit încă în România, iar costul acestora a fost de 730 de milioane de euro. Memorandumul ministrului Sănătăţii a fost contrasemnat de Dan Barna, vicepremierul cu atribuţii pe sănătate şi de ministrul de Finanţe şi prim-ministru, a mai spus Ciolacu.

Afirmaţiile liderului PSD au stârnit un val de reacţii din partea tuturor clor implicaţi.

Fostul ministru USR al Sănătăţii Vlad Voiculescu îl acuză pe liderul PSD de ”prostie”, ”minciună” şi manipulare, afirmând că, în mod voit, Ministerul Sănătăţii a fost exclus din toate procedurile legate de achiziţia de vaccinuri şi campania de vaccinare.

La rândul său, fostul ministru PNL al Finanţelor Alexandru Nazare afirmă că nu a semnat memorandumul la care face referire Ciolacu şi că a cerut o strategie de revânzare a dozelor de vaccin.

Preşedintele Senatului, Florin Cîţu, a declarat, marţi, despre acuzaţiile aduse de liderul PSD Marcel Ciolacu, privind achiziţia de vaccinuri, în perioada în care a fost premier, că ”putem să o anchetăm pe Ursula von der Leyen, să vedem ce a avut în cap când a făcut acest contract cu toată Uniunea Europeană”.

Ministrul Sănătăţii, Alexandru Rafila, a afirmat, marţi, că Ministerul Sănătăţii a avut posibilitatea anul trecut să refuze achiziţia de noi doze de vaccin, însă, în mai 2021, a acceptat doze suplimentare pentru anii 2022 şi 2023. În cei doi ani sunt aşteptate în România aproape 40 de milioane de noi doze de vaccin.