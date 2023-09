DJ Lalla s-ar fi întâlnit cu un bărbat, pe care l-a cunoscut acum o lună, la malul mării. Noi detalii privind moartea tinerei

În aceste momente, medicii legiști fac necropsia cadavrului.

Oamenii legii vorbesc despre o posibilă sinucidere, mai ales că pe trupul fetei nu sunt urme de violență. Cea care își spunea DJ Lalla era îmbrăcată sumar, dar nu de plajă, și purta mai multe bijuterii.

Mama tinerei a ajuns, vineri dimineață, la Constanta, și a mers la morgă de unde, vineri, va ridica trupul fetei de 34 de ani. Tânara a fost identificată de oamenii legii datorită unui tatuaj pe care îl are pe braț și pe care este inscripționat numele mamei.

Între timp, se lucrează la necropsie și au fost prelevate probe, pentru că oamenii legii vor să afle dacă DJ Lalla a consumat droguri sau alcool.

Potrivit unor surse apropiate anchetei, fata cunoscuse un bărbat pe o rețea de socilizare în urmă cu o lună, iar acum cu două zile s-ar fi întâlnit cu acesta, aici, la malul mării.

Tânăra de 34 de ani s-ar fi dus, joi dimineață, să vadă răsăritul, însă anchetatorii vor trebui să deslușească misterul morții fetei, mai ales că aceasta a fost găsită pe plajă, îmbrăcată sumar.

DJ Lalla va fi înmormântată la Cluj.

„Bucură-te de fiecare clipă pe care o ai pentru că în viață nu poți da timpul înapoi. Poți să ai în schimb amintiri. Și asigură-te că totul merită”. Cu acest mesaj, Laura Claudia Roșca sau DJ Lalla, se prezenta celor care o urmăreau pe rețelele sociale. Este ultima ei postare. Joi dimineață, artista a fost găsită moartă pe plaja din Mamaia, în zona cluburilor.

Femeie: „Am crezut că este un manechin și când m-am apropiat, am văzut cadavrul și am sunat la 112. Speram să fie încă în viață când am sunat la 112, dar nu...”

DJ Lalla, despre care cunoscuții spun că era atentă cum se îmbrăca atunci când ieșea pe plajă, purta, când a fost găsită, doar un tricou și lenjerie intimă. La mâini și picioare avea mai multe brățări, iar la gât un colier.

Moartea ei, învăluită în mister

O echipă de criminaliști a căutat mai multe ore indicii pe plajă, ca să dezlege misterul morții ei.

Poliția a transmis că pe corpul ei nu erau vizibile urme de violență, dar că, în acest moment al anchetei, nu este exclusă varianta unei crime. Sunt și alte ipoteze luate în calcul.

Georgian Boariu, salvamar: „S-a înecat. Acum nu știm dacă e singura persoană care a intrat sau sunt mai multe persoane”.

DJ Lalla afișa pe internet un stil de viață luxos, din care nu lipseau petrecerile, călătoriile în locurile exotice și plimbările cu yahtul, iar din acest motiv nu este exclusă nici varianta ca, înainte să fie găsită moartă, să se fi aflat pe o ambarcațiune în larg. Poliția investighează și această variantă. Cum, la fel, este posibilă și o sinucidere.

Anchetatorii au cerut în cazul artistei DJ Lalla și o analiză toxicologică, să vadă dacă aceasta consumase droguri înainte de deces.

Laura Claudia Roșca avea 34 de ani. De loc era din Turda, Cluj, dar de mai mulți ani se mutase în București. Avea și o emisiune la un radio. Într-o perioadă a fost activă și pe YouTube.

Laura are o soră geamăna în Anglia, iar tatăl este este un fost muzician. În Turda, cei care îi cunosc familia nu știu că artista să fi avut probleme, poate doar unele legate de separarea părinților.

Polițiștii așteaptă raportul legiștilor, care ar putea să facă lumină în acest caz.

Dată publicare: 29-09-2023 13:18