Temperaturile ridicate atrag tot mai mulți oameni pe litoralul românesc. „Este mult mai civilizat turismul acum”

Cei care au afaceri în zonă, au fost inspirați că nu au pus lacătul pe ușă. Vremea se anunță la fel de bună țoață săptămâna viitoare.

Cu 27 de grade în aer și 23 în apă, mulți s-au simțit ca în vacanța mare. Unii s-au aventurat în valuri, alții au stat cuminți pe mal, și au construit castele de nisip.

Turist la plajă: „Plaja este mult mai liberă, este mult mai civilizat turismul acum. Apa este curată, după cum vedeți, o culoare incredibilă, temperatura este absolut superbă”.

Turist la plajă: „Vremea este bună, ne relaxăm înainte de o nouă săptămână de muncă. E toamnă, dar cu vreme de vară”.

Turist la plajă: „Aveam nevoie de o vacanță de la școală, căci primele două saptămâni am avut teste și teme. A fost frumos, am venit ieri și am înotat în mare”.

Turist la plajă: „Mă bucur că am ales weekendul acesta și zilele trecute am prins o vreme foarte bună”.

Turist la plajă: „Este vară, nu a venit toamna deloc, îmi place rău de tot și mă bucur”.

Până pe 30 septembrie, hotelurile din programul „Litoralul pentru toți” rămân deschise. Așadar, dacă mai aveți zilele libere, o să vă bucurați de vreme blândă și de prețuri decente.

Sursa: Pro TV Etichete: , , , , Dată publicare: 24-09-2023 19:47