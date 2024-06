Dispariția unui bărbat a pus pe jar oamenii dintr-un sat din Gorj. „A zis că pleacă după ciuperci și nu s-a mai întors”

Omul fusese văzut ultima oară într-o zonă în care sunt foarte mulți șacali, iar cei care îl cunosc s-au gândit la ce e mai rău. După ore de căutări disperate, individul a fost găsit la o rudă. Habar nu avea câtă vâlvă s-a creat și ce forțe impresionante au fost mobilizate pentru a-i da de urmă.

Bărbatul în vârstă de 36 de ani din satul Șiacu fusese văzut ultima oară sâmbăta.

Nicolae Stuparu, fratele bărbatului: „A zis pleacă după ciuperci și nu s-a mai întors. S-a dus și nu a mai venit.”

Martor: „Eram cu vacile aici, a zis că mă duc după ciuperci, a luat-o în deal".

Cum nu a mai dat niciun semn de viață ore în șir, apropiații au alertat autoritățile. Și cele mai negre scenarii s-au creionat rapid în mintea vecinilor.

Localnic: „Dacă mori aici te mănâncă șacalii. Deci e o zonă periculoasă. Da, da, e foarte periculoasă pentru că sunt foarte mulți șacali.”

Martor: „Poate o fi pe văgăuna aia, dar acolo sunt șacali mulți.”

În plus, în urmă cu un an, omul ar fi încercat să își pună capăt zilelor, așa că operațiunea de căutare a fost una contracronometru.

Prieten al bărbatului dispărut: „Cică i-a spus lu mumă-sa că vrea să se sinucidă, l-a mai scăpat un vecin de-al nostru.”

Polițiști, jandarmi, pompieri și salvamontiști au luat la pas zona. În ajutor le-au venit zeci de localnici.

Localnic: „Vreo 6 km, roată, așa. Prin mărăcini și am verificat toate potecile, dar nicio mișcare. Nici haine. Nimic, nimic, cu siguranță nu e în zona asta.”

Claudiu Mitache – Salvamont Gorj: „Am ridicat două drone, am căutat în zona în care am avut indicii de la o persoană care s-ar fi întâlnit cu el, nu am găsit nimic, se caută și cu câinele de căutare, deocamdată nu avem nimic.”

Într-un final, bărbatul a fost găsit într-un sat aflat în direcția opusă perimetrului în care s-au făcut căutările.

Localnic: „E la Trestioara, la un verișor al lui, l-au găsit, e acolo, s-a rătăcit.”

Localnic: „Atâta lume pusă pe drumuri”.

Omul a ajuns acasă, dar nu înainte de a da explicații în fața agenților, care au vrut să știe ce făcuse în ultimele 24 de ore.

Urmărește Știrile PRO TV pe canalul de social media preferat: