Unde l-au dus susținătorii PSD pe tânărul care a strigat NIMIC la Dragnea și ce i-au făcut

youtube.com

Ștefan Petrencic, tânărul care i-a strigat „Nimic” lui Liviu Dragea la Suceava, ar fi fost bătut cu pumnii și cu picioarele până la ieșirea din localitatea Dumbrăveni, unde șeful PSD susținea un discurs.

Astfel, ca urmare a reacției sale, el ar fi fost scos din sală de susținători PSD, care l-ar fi lovit cu pumnii și cu palmele, scrie Podul.ro.

„L-au lovit și în sală până i s-a oprit filmarea de pe telefon. A fost dus apoi până la ieșirea din Dumbrăveni. Ca pe un câine l-au lovit, fugărit și hăituit, pentru că Dragnea a fost extrem de deranjat de cuvântul acela – NIMIC. Ștefan tremura efectiv când a ajuns acasă și a fost nevoie chiar să i se dea un calmant ca să se liniștească. Înțeleg că există mai mulți politicieni care vor s-o interpeleze pe doamna Carmen Dan despre cele întâmplate acolo. Oricum, Ștefan are de gând să depună plângere împotriva agresorilor”, a declarat avocata Cristina Vătămăniuc, vecină și prietenă de familie.

Într-o convorbire telefonică, Ștefan a spus că a votat în trecut cu PSD, dar apoi „și-a dat seama că nu o să facă nimic” din ceea ce promit.

„Să știți că și eu am votat cu PSD-ul, dar mi-am dat seama că nu o să facă niciodată ceea ce promit. Eu i-am spus lui Dragnea ce m-a durut pe mine. La noi în comună, de exemplu, nu s-a turnat o palmă de asflat de zeci de ani, de la Revoluție. Nu avem locuri de muncă și suntem nevoiți să plecăm cu toții să muncim pe afară. Sunt tinichigiu auto și am muncit în ultimii ani prin Germania și Anglia. Fac plângere împotriva celor care m-au lovit și dacă o să câștig, nu mi trebuie nimic pentru mine. Donez toți banii unui cămin de bătrâni sau unui orfelinat. Eu nu am nevoie de bani. Le-am spus tuturor celor care mă sună să mă întrebe ce am nevoie. Am bani pentru că am muncit din greu pe afară. Vreau însă ca oamenii să priceapă că un singur om, oricât curaj ar avea, nu poate schimba un regim întreg. Trebuie să ne unim, să fie unitate între noi cei care ne-am săturat și să ieșim la vot”, a declarat Ștefan pentru publicația citată.

În 18 aprilie, tânărul a ajuns în atenția presei după ce a avut un schimb de replici cu șeful PSD.

Liviu Dragnea: „Gândiți-vă. Zeci de ani de zile cum nu s-au interesat de satul românesc! Ce am făcut noi?”

Ștefan: „Nimic!”

Liviu Dragnea: „Nimic ești tu, ți-o spun direct! Ai răbdare să-ți spun ce am făcut noi, mincinosule! Am mărit salariile la medici, așa cum n-au fost niciodată în România.”

Seymour Hersh, jurnalist castigator al premiului Pulitzer Seymour Hersh, jurnalist castigator al premiului Pulitzer