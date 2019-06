În Bistrița s-a rupt cerul: maşini, excavatoare și gospodării măturate de viitură. VIDEO

Mai multe comune din Bistriţa au fost măturate de viituri, după ce s-a rupt cerul. În 7 localităţi a fost cod roşu de inundaţii, iar la scurt timp după ce au fost avertizaţi, bieţii oameni s-au şi trezit cu apă mare în case.

Maşini, tractoare şi excavatoare, toate au fost mutate de-a valma de şuvoaiele pline de mâl.

Martor: "Ia excavatorul! Ce mare e! N-a mai fost aşa mare niciodată, aşa mare n-am văzut niciodată!"

Locuitorii unor comune din Bistriţa-Năsăud au fost avertizaţi prin sistemul Ro-Alert de două ori în două ore că vine viitura.

A plouat o oră fără pauză, iar apele s-au revărsat cu furie. O maşină a fost luată de puhoaie şi proptită în copaci.

Localnică: "Dintr-o dată n-am văzut decât un lac de apă, gardurile ni le-a dus, via toată a pus-o la pământ."

Ambulanță blocată de ape

Soţia unui pompier a suferit un atac de panică. Ambulanţa chemată în ajutorul femeii a rămas însă în drum din cauza viiturii, aşa că a fost trimis un al doilea echipaj.

Aurel Țâra, pompier: "Din cauza dezastrului, ne-a făcut pagube, a dus 90 de stupi, ne-a omorât un cal, a intrat apă în casă la subsol."

Gheorghe Moţoc, viceprimar comună Monor: "Am văzut tractoare luate, am văzut animale, am văzut remorci"

Unele dintre localităţile lovite acum de viituri au fost inundate şi în urmă cu câteva săptămâni.

