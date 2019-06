Animale omorâte și mașini purtate de viituri. Ce a găsit un pompier când a ajuns acasă

Coșmarul viiturilor care mătură localități întregi pare fără sfârșit.

Șapte comune din Bistrița-Năsăud se află de miercuri seară sub cod roșu de inundații, iar oamenii, avertizați prin sistemul RO-alert, s-au trezit înconjurați de șuvoaie.

Gospodăriile au fost îngropate în mâl, apa a intrat în locuințe și puhoaiele au mutat din loc mașini și utilaje grele.

A plouat necontenit aproape un ceas, iar viiturile formate ameninţau să distrugă tot ce întâlnesc în cale. Aşa că oamenii din şapte comune din Bistriţa-Năsăud au fost anunţaţi aseară prin sistemul RO-alert de pericolul uriaş. Pentru trei dintre localităţi a fost a doua avertizare într-un interval de două ore.

În scurt timp, pentru mulţi, coşmarul a devenit realitate. Puhoaiele au năvălit în gospodarii, au acoperit drumuri judeţene şi comunale şi peste tot pluteau gunoaie şi resuturi aduse de apă.

O femeie s-a refugiat în podul casei împreună cu copilul de nici patru luni. Şuvoaiele au fost atât de puternice încât au luat din curte maşina, de parcă ar fi fost o jucărie.

Apă şi mâlul au intrat în locuinţă, iar oamenii s-au văzut nevoiţi să caute adăpost la rude.

Puhoiul a măturat şi gospodăria unui pompier, care s-a întors acasă de la muncă după ce soţia lui a suferit un atac de panică în momentul în care s-a văzut înconjurată de apă. Ambulanţa chemată în ajutorul femeii a rămas blocată pe drum din cauza viiturii, aşa că a fost trimisă o altă autospecială.

Aurel Tira, pompier: "La soţie i s-a făcut rău din cauza dezastrului, ne-a făcut pagube, a dus 90 de stupi, ne-a omorât un cal, a intrat apă în casă la subsol."

Gheorghe Moţoc, viceprimar comuna Monor: "Pagubele sunt foarte mari, cred 100 de gospodării afectate. Am văzut tractoare luate, am văzut animale, am văzut remorcă. Am intervenit cu motopompe scoatem apa din case de la oameni."

Unele dintre localităţile lovite acum de viituri au fost afectate de inundaţii şi în a doua jumătate a lunii mai.

