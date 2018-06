Dezastru în 2 localități: mașini luate de ape și asfalt decopertat

Natura și-a arătat forța în mai multe județe din țară. O viitură puternică a făcut prăpăd în județul Prahova. Acolo, un bărbat în vârstă de 65 de ani a fost luat de ape, dar a fost salvat în ultima clipă.

De ajutorul pompierilor au avut nevoie și doi tineri din Vâlcea, care au rămas captivi în mașina înconjurată de apă.

O ploaie obişnuită de vară, care nu părea iniţial să facă mari probleme, a semănat dezastru în localitatea Bobolia din judeţul Prahova. Cerul a fost brăzdat de fulgere, iar natura s-a dezlănţuit, spre groaza oamenilor.

A plouat necontenit preț de o oră, iar torente de apă şi noroi s-au năpustit peste gospodării, povestesc cu groază sătenii.

Localnic: "Niciodată n-a fost apă atât de mare. Venea până la colţul casei, acum am avut până la treapta din casă."

Un bărbat în vârstă de 65 de ani a fost la un pas de moarte.

Localnic: "Norocul lui că am trecut şi avea o lanternă în mână şi am văzut şi am apelat şi la alţii. Chiar aici în zona aceasta şi treceau lemne pe lângă el, a avut noroc."

Viitura a fost atât de puternică încât a luat pe sus o maşină. Pagubele sunt însemnate, spun localnicii.

Localnic: "În 30 şi ceva de ani de zile eu nu am văzut aşa ceva. Patru maşini avariate, case inundate, 250 de metri de asfalt decopertat."

S-ar fi ajuns în această situaţie şi din cauza defrişărilor, scăpate de sub control, se plâng oamenii.

Localnic: "Pădurea este defrişata excesiv, furturile de lemne sunt la mare artă şi drumul este blocat, deci mai sus de mine sunt lemne de-a curmezişul."

Rău a fost şi în Râmnicu Vâlcea, unde o furtună a măturat oraşul. Acolo, două persoane au fost salvate de pompieri după ce au rămas blocate într-o maşină aflată pe o stradă acoperită de apă.

Străzile s-au transformat în râuri şi în Alba Iulia. După câteva minute în care a plouat puternic, sistemul de canalizare nu a mai făcut față, iar apa s-a adunat pe carosabil, spre disperarea şoferilor, care cu greu au putut înainta cu maşinile.