Dezastru după inundațiile din Covasna. Casă construită acum 6 ani, devastată de ape

În satele din Covasna afectate de inundaţii apele s-au mai retras, dar au lăsat lăsat în urma gospodării îngropate în noroi.

Încet, oamenii se întorc acasă şi scot la soare lucrurile pe care speră să le mai salveze, însă mobila şi aparatele electrocasnice sunt distruse. Cu toţii aşteaptă ajutor, deşi ştiu că va dura mult până când autorităţile vor aloca fonduri şi pentru ei.

În Lunca Mărcușului, Vlad şi tatăl lui au construit în urmă cu 6 ani casa la care au visat o viaţă întreagă. O locuinţă caldă şi primitoare în mijlocul unei grădini pline de flori. Sâmbătă, apa s-a ridicat în odăi până la un metru înălţime.

Vlad Bernath: ”Toată mobila am făcut-o cu mâna mea, din lemn, când am ajuns aici era dezastru, totul distrus, nici nu am putut să deschid uşa.”

Oamenii încearcă acum să cureţe noroiul de pe lucruri şi speră să obţină despăgubiri, pentru că aveau asigurare. Nu toţi sătenii au făcut însă acest lucru. Vecinul lor tocmai îşi construia un atelier de tâmplărie, când a venit viitura şi a acoperit totul.

Grădinile sunt acoperite de un strat gros de nămol. Apele au adus cu ele buşteni şi gunoaie, care zac risipite peste tot.

La Băcel, nu toţi oamenii au reuşit să se întoarcă acasă. Dorm prin sat şi merg la casele lor cu barca, să vadă dacă măcar pereţii mai sunt în picioare.

Deşi imaginea satului Băcel este tristă, pot să vă spun că oamenii fac tot posibilul să depăşească aceste momente. Cei care n-au fost afectaţi de viitură au sărit în ajutorul vecilor. Îi găzduiesc, le dau mâncare, au sărit să-i ajute cu scule, unelte şi forţa braţelor. În toate localităţile, oamenii muncesc să refacă ce a fost.

Pompierii continuă să scoată apa din sat cu motopompele, iar lucrătorii de la gospodărirea apelor au venit cu utilaje pentru a repara digurile. Mai mulţi localnici participă la lucrări, cu atât mai mult cu cât începând de vineri se anunţă un nou val de ploi.