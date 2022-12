Detaliul inedit care l-a făcut pe un bulgar să aleagă România pentru o plimbare

Nu e de mirare că faleza a fost plină de oameni. Și la munte soarele a fost generos spre încântare turiştilor, prezenți la Târgul de Crăciun, din Brașov. Duminică se anunță o zi la fel de caldă, însă de săptămâna viitoare, vremea se răcește.

Îmbrăcați în haine ușoare sau chiar în tricou, sute de oameni au ieșit la plimbare pe Faleza Cazinoului din Constanța. Printre turiști l-am cunoscut și pe Venzi, venit din Bulgaria, cu un grup de prieteni.

"Reporter: Văd că sunteţi în tricou?

Turist bulgar: E minunat.

Reporter: Nu vă e frig?

Turist bulgar: Nu, nu, nu mi-e frig. E foarte frumos, ne simţim bine.

Reporter: Ce vă place în Constanța?

Turist bulgar: Că e aproape de mare, vântul, deşi mulţi se plâng de vânt mie îmi place.

Reporter: De unde veniţi?

Turist bulgar: Din Varna.”

Un cuplu a venit special de la București să vadă marea, în decembrie.

Bărbat: "Ne-am hotărât aşa fără..nu ştiu, ad hoc stăteam la cafea şi am zis hai să mergem la un peşte. Unde? La Constanța. Şi am plecat imediat. Am ajuns acum 20 de minute. (Reporter: Ce vreme frumoasă aţi prins). Superbă, de asta am şi venit că era vremea frumoasă.”

Cu hainele de iarnă în brațe s-au plimbat și turiștii sosiți la Brașov. Cu un soare strălucitor și temperaturi de 15 grade Celsius, Piaţa Sfatului a arătat ca o zi de primăvară. Doar bradul imens și decorațiunile de Crăciun le-au amintit turiștilor că este iarnă.

Femeie: „Este foarte frumos și e și căldură după sufletul nostru. Este minunat pentru ca uite umblam mai lejer îmbrăcaţi tot ce e în jurul nostru e feeric.”

Vinul fiert s-a vândut la concurență cu înghețata

În Târgul din centrul orașului, vinul fiert s-a vândut la concurență cu înghețata.

Localnic: „Ne e cald tare, e şi timpul foarte călduros şi vrem să mâncăm și o înghețată de fructe. (Reporter: Acum înainte de Crăciun?) Înainte de Crăciun.. şi pe urmă continuăm cu un vin fiert.”

Vremea bună i-a scos pe bucureșteni din case

Și la București, parcurile au fost aglomerate. Pe bicicletă, cu trotinetele sau la pas, oamenii au ieșit să se bucure de vremea frumoasă.

Localnic: “Am decis să mă plimb, să mă bucur de soare , în decembrie nu găseşti prea multe zile călduroase.”

Localnic: „Ne încărcăm bateriile. Soare, Vitamina D și ne-am bucurat de zilele plăcute încă.”

În schimb, unii tineri au ieșit la un antrenament de calisthenics, adică un set de exerciții fizice care îmbină gimnastica cu sportul de stradă.

Un băiat chiar a rămas la bustul gol.

“-Te-ai încălzit?

-Eu stau și mai mult așa pe vreme friguroasă, că îmi place. Și altă activitatea mai frumoasă decât sportul nu găseşti.

-Și nu îți este frig?

Nu. A fost mai cald astăzi, zilele trecute a fost mai frig, dar deja s-a obişnuit corpul.”

Căutate au fost și terenurile de fotbal, tenis sau baschet.

Și duminică va fi o zi frumoasă, cu maxime de până la 19 grade Celsius în sud-estul țării. De luni, vremea se va răci brusc în special în vestul și nord-vestul țării.

