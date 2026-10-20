Imaginea a circulat pe rețelele de socializare, iar un bărbat, convins că ursul este în zonă, a sunat la 112. Responsabilii au emis un mesaj RO-Alert și au mers în căutarea sălbăticiunii. Dar au descoperit că fotografia era falsă și fusese creată cu inteligența artificială.

Un detaliu ar fi trebuit să dea de bănuit de la început: ursul avea cinci picioare.

Aceasta este fotografia falsă, creată cu inteligența artificială, care i-a alertat pe oamenii din Câmpina. Ursul cu cinci picioare pare să se plimbe pe o stradă din oraș.

Vestea s-a răspândit rapid pe grupurile de mesaje, dintr-un telefon în altul. Unii au crezut că pericolul este real și s-au panicat, alții, ca în poveștile vânătorești, au mai înflorit întâmplarea.

Jandarmii au căutat ursul, dar nu l-au găsit

Corespondent Știrile PRO TV: „După apelul la 112, jandarmii au ajuns chiar aici, pe strada Alexandru Ioan Cuza din Câmpina, unde ar fi fost văzut ursul. La verificări, însă, nimeni nu a putut confirma prezența animalului. Toți cei întrebați aflaseră despre presupusa apariție dintr-o fotografie distribuită pe rețelele de socializare. Deși avea cinci picioare, jandarmii n-au găsit nici urmă de urs.”

Autoritățile au tratat însă alerta cu seriozitate. Mai ales că, la Câmpina, aparițiile urșilor adevărați nu sunt deloc neobișnuite.

Nu toată lumea a crezut însă povestea. Mai mulți tineri și-au dat seama imediat că fotografia este creată cu inteligența artificială.

Specialiștii avertizează că imaginile create cu inteligența artificială sunt tot mai greu de deosebit de cele reale. Tocmai de aceea, trebuie să ne dezvoltăm gândirea critică și să verificăm informațiile înainte să le credem sau să le distribuim.

Nu este prima dată când imagini cu animale au stârnit controverse pe internet. Romsilva a fost acuzată că a publicat o fotografie creată cu inteligența artificială, în care apărea o vulpe cu trei picioare. Instituția a susținut însă că imaginea este autentică.