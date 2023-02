Descoperirea făcută într-un tumul din județul Botoșani oferă informații prețioase despre trecut. FOTO

Scheletul aparţine începutului Epocii Bronzului, respectiv culturii Yamnaya, şi a fost identificat după explorarea unui tumul de mari dimensiuni din comuna Drăguşeni, a declarat, pentru Agerpres, şefa Secţiei de arheologie a Muzeului Judeţean Botoşani, Adela Kovacs.

„Cercetările de la Drăguşeni s-au axat pe mai multe perioade şi în mai multe situri. Începând din anul 2018 efectuăm cercetări de suprafaţă în zonă şi cu ocazia unei vizite în teren, împreună cu colegi de la Institutul de arheologie din Iaşi, am identificat urmele a doi tumuli, două monumente funerare de mari dimensiuni, destul de aplatizate din cauza agriculturii şi pe care am decis, recent, să îi studiem, având în vedere că ei se deteriorează în fiecare an tot mai mult. Am urmărit recuperarea informaţiei ştiinţifice, în cea mai mare parte, precum şi documentarea urmelor lăsate, identificând deocamdată un singur schelet. Scheletul aparţine începutului Epocii bronzului, respectiv culturii Yamnaya care este cunoscută destul de puţin pe teritoriul judeţului Botoşani", a explicat Adela Kovacs.

Săpăturile de la Drăguşeni au fost realizate de o echipă formată din arheologi de la Muzeul Judeţean Botoşani, în parteneriat cu arheologi şi antropologi de la Institutul de arheologie din Iaşi, precum şi arheologi de la Universitatea din Opava şi de la Muzeul Sileziei din Cehia.

Specialiştii în arheologie susţin că scheletul aduce informaţii valoroase referitoare la ritualurile funerare practicate în acea perioadă.

„Scheletul păstrează urme de ocru roşu, o substanţă care a fost pusă pe defunct, în zona capului şi în zona picioarelor, pentru a sublinia un rit legat de renaştere, de sânge, de lumea cealaltă. Poziţia corpului este una chircită. Iniţial, a fost aşezat pe spate, cu genunchii aduşi către piept, care sugerează poziţia fetală. Această poziţie a bebeluşului reprezintă redarea pământului pentru o viitoare naştere", a adăugat şefa Secţiei de arheologie a Muzeului Judeţean Botoşani.

Aceasta precizează că judeţul Botoşani dispune, pe teritoriul său, de un număr mare de tumuli.

„Întreg judeţul Botoşani are numeroşi tumuli. Zona Drăguşeni în mod deosebit este preferată de către anumite comunităţi preistorice pentru a-şi înhuma conducătorii probabil, pentru că aceşti tumuli sunt elemente de prestigiu funerar. Faptul că o anumită comunitate sapă groapa şi construieşte aceste morminte şi le acoperă cu adevărate dealuri artificiale, probabil semnalizau şi altor populaţii faptul că acolo se află o căpetenie de top sau persoane importante ale comunităţii", a mai precizat Kovacs.

Scheletul a fost ridicat şi transferat la Iaşi, unde, în urma unei analize, antropologii urmează să stabilească cu exactitate vârsta acestuia, sexul, dieta sau alte elemente antopologice.

Sursa: Agerpres
Dată publicare: 09-02-2023 10:48