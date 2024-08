Descoperirea făcută în Iași care îi fascinează pe chinezi. Beijingul a trimis oameni în România ca să dezlege misterul

Proiectul comun al arheologilor români și chinezi a început odată cu descoperirea, în 2018, a unei bucăți de ceramică în Dobrăvăț, județul iași. Obiectul a fost studiat de către specialiștii de la Iași, printre care și dr. Magda Lazarovici. Ea a organizat o expoziție despre cultura Cucuteni în China care a atras atenția specialiștilor de la Institutul de Arheologie din Beijing care au observat o serie de asemări cu cultura Yangshao, localizată pe lângă cursul Fluviului Galben, între mileniile cinci și trei înaintea erei noastre, notează BZI.

Ca partea a unui proiect comun între specialiștii de la Iași și cei de la Beijing, o echipă condusă de dr. Chengao Wen a venit în România în 2019. Inițial, activitatea specialiștilor din China ar fi trebuit să se desfășoare de-a lungul a 5 ani, dar în perioada pandemiei excavațiile au fost întrerupte.

„Anul acesta, marcăm al treilea an în care China și România colaborează la Dobrovăț. Deja suntem de o lună aici. Am continuat de unde am rămas anul trecut. Echipa noastră a reușit să descopere primul strat al unei locuințe, iar acum continuăm cu al doilea strat. De asemenea, am găsit un altar religios, aflat chiar în mijlocul locuinței cu numărul 7. Deocamdată, nu am găsit nicio figurină care să fie folosită la ritualuri. De asemenea, a mai fost găsit un topor de piatră, perforat, din păcate, nu mai era intact, ci doar o bucată din el. Ceramica din cultura Cucuteni și cea din cultura YangShao sunt extrem de asemănătoare, iar noi încercăm să ne dăm seama cum a fost posibil”, a declarat dr. Chenghao Wen, de la Institutul de Arheologie din Beijing.

Ce au descoperit arheologii chinezi în România?

În situl arheologic aflat la 4 kilometri de satul Dobrovăț, oamenii de știință din China au dezgropat obiecte care surprind similaritățile dintre cultura Cucuteni și cultura Yangshao. Specialiștii vorbesc chiar despre o asemănare de aproximativ 75% între ceramica produsă pe teritoriul României și cea din China.

„Am găsit, de asemenea, resturi de la flori, chiar și semințe carbonizate, dar acestea sunt din epoca bronzului sau fierului, deci mult mai aproape de zilele noastre. Este foarte interesant că aceste resturi sunt de la plante originare din China. Este foarte posibil ca să fi ajuns aici prin comerț sau migrare a unor oameni”, a adăugat dr. Chenghao Wen.

Cercetătorii din China vor mai rămâne în România până la jumătatea lunii septembrie, urmând să revină în vara anului viitor pentru a-și continua săpăturile.

„Am venit împreună cu șapte studenți care mă ajută la săpături și la cercetare. Urmează să mai stăm cam până la mijlocul lunii septembrie, după care urmează să mergem înapoi în China, vom merge cu avionul până în Viena și de acolo schimbăm spre Beijing. Trebuie să fim acasă, alături de familie, deoarece începe Festivalul Lunii pe 17 septembrie, fiind o sărbătoare extrem de importantă pentru noi. Pe mine mă așteaptă acasă soția și fiica mea de un an și jumătate, poate că peste ani, când va crește, va veni cu mine în acest loc, să îi arăt unde lucram vara”, a explicat arheologul.

