Descoperire istorică într-o pădure din Gorj. „După câteva semnale de conserve a apărut şi acest obiect” | FOTO & VIDEO

Potrivit sursei citate, piesa arheologică din Epoca Bronzului a fost descoperită în comuna gorjeană Cătunele, într-o pădure din satul Lupoaia, conform persoanei care a adus-o la muzeu.

"După câteva semnale de conserve a apărut şi acest obiect, care mi s-a părut foarte vechi, după care am ajuns acasă şi am zis să verific pe internet. Spre surprinderea mea, am văzut că acest obiect ar avea peste 3.500 de ani. M-am hotărât să-l aduc la muzeul din judeţul Gorj, să-l predau", a spus Ion Vintilescu, bărbatul care a făcut descoperirea.

Piesa descoperită de cetăţeanul din Lupoaia face parte din Clasa Tezaur şi urmează să fie expertizată, potrivit directorului muzeului, Dumitru Hortopan.

Pe raza judeţului Gorj, ca şi în alte zone ale ţării, au mai fost descoperite topoare de tip celt, de diverse dimensiuni, unele dintre acestea fiind expuse la Muzeul Judeţean Gorj.

