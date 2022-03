Departamentul de Stat al SUA: Afirmația ambasadei Rusiei este „o minciună totală”

Tweet-ul, postat luni, susținea că acțiunile militare ale Rusiei au ca scop „să oprească orice război care ar putea avea loc pe teritoriul ucrainean sau care ar putea începe de acolo”, citând ministrul rus de externe Serghei Lavrov.



FM #Lavrov: The goal of Russia’s special military operation is to stop any war that could take place on Ukrainian territory or that could start from there. pic.twitter.com/tLf7798DIh