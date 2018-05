Declarații halucinante făcute de profesorul care a sărutat o elevă. ”Am vrut să-i ridic moralul”

Liceul Tehnologic Forestier din Sighetu Marmaţiei este în centrul unui scandal, după ce un profesor în vârstă de 35 de ani a sărutat o elevă, de 15, în timpul orei de engleză.

Momentul nepotrivit a fost filmat de ceilalţi adolescenţi, care erau în clasă şi care au mers cu dovada la directori. Chemat să îşi explice gestul, dascălul a preferat să îşi dea demisia. Bărbatul a spus că doar o consola pe fată, care trecea printr-un moment greu.

Profesorul a fost filmat în timp ce îmbrăţişează o elevă pe care ulterior începe să o mângâie şi chiar o sărută. Deşi scena a stârnit rumoare în liceu, dascălul are o explicaţie. Pur şi simplu a vrut să facă o faptă bună. "Fata trecea printr-o perioadă mai grea şi avea probleme cu colegii. Fiind supărată, am făcut lucrul acesta să îi ridic moralul şi să o protejez. Este greşit că am încurajat-o, dar nu este greşit să încurajezi pe cineva care este sensibil. Îmi reproşez că am sărutat-o de faţă cu colegii. Rolul nostru ca dascăli, bine eu am fost, este să îi încurajăm. A fost un moment de slăbiciune."

Mai puţin sensibili, superiorii i-au cerut explicaţii clare bărbatului care preda de zece ani limba engleză.

Adriana Meşter, ISJ Maramureş: "Cadrul didactic şi-a recunoscut fapta, şi-a dat demisia. Absolut niciun motiv nu poate să justifice acest comportament neadcevat, mai ales într-un context educaţional."

Mariana Stetca, Director Liceul Tehnologic: "Este o elevă foarte bună, cu note de 9 şi 10 în clasa de silvicultura. I s-a recomandat consiliere psihologică, nu ştiu ce motiv a fost, dar niciun motiv din lumea aceasta nu justifica acest comportament neadecvat şi deviant."

Cum scandalul a luat amploare şi cei de la Direcţia pentru Protecţia Copilului s-au autosesizat.

Margi Pal, psiholog: „Orice copil care trece printr-un moment nefericit şi la 15 ani nu conştientizează şi nu e pregătit, nu îşi dă seama de urmări şi este prezent abuzul emoţional."



La rândul lor poliţiştii spun că bărbatul risca un dosar penal pentru folosirea abuzivă a funcţiei în scop sexual.