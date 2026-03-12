Lanțul logistic al industriei petroliere,care include achiziția țițeiului, rafinarea, transportul și distribuția – introduce un decalaj relativ stabil între mișcările de pe piața internațională și prețurile finale din benzinării. Acest mecanism permite, în anumite limite, estimarea evoluției prețurilor la pompă.

Potrivit unei analize realizate de Dumitru Chisăliță, președintele Asociației Energia Inteligentă (AEI), motorina vândută astăzi în România provine, în mare parte, din produse importate în urmă cu aproximativ două săptămâni.

La data de 24 februarie, cotația motorinei pe piața de referință europeană ARA (Amsterdam–Rotterdam–Antwerp) era de aproximativ 739 de dolari pe tonă. În același timp, motorina produsă în rafinării are la bază țiței achiziționat cu un decalaj și mai mare, de aproximativ patru săptămâni. În acel moment, petrolul Brent era cotat la circa 67,95 dolari pe baril.

Introduse într-un model de calcul care include acciza, TVA-ul, costurile logistice și marjele comerciale, aceste cotații conduc la un rezultat foarte apropiat de prețurile reale din piață. Conform calculelor specialiștilor AEI, prețul teoretic al motorinei pentru 12 martie 2026 ar fi de aproximativ 8,81 lei pe litru, nivel care se regăsește, cu mici variații regionale, în prețurile de la pompă.

Problema reală: scumpirile care urmează

Potrivit aceleiași analize, problema principală nu este însă prețul actual, ci evoluția din următoarele săptămâni.

Dacă se aplică același mecanism de transmitere a prețurilor în lanțul petrolier, cotațiile mai ridicate ale motorinei și petrolului din ultimele săptămâni nu s-au reflectat încă integral în prețul final din România. Cu alte cuvinte, piața se află în plin proces de ajustare.

Pe baza corelației dintre cotația motorinei ARA, prețul țițeiului Brent și structura fiscală internă, rezultă că în următoarele aproximativ două săptămâni prețul motorinei ar putea urca teoretic până în jurul valorii de 9,78 lei pe litru, în lipsa unor intervenții sau înțelegeri între stat și companiile din sector.

Un astfel de nivel ar însemna o creștere de peste un leu pe litru față de estimarea actuală și ar apropia piața de pragul psihologic de 10 lei pe litru.

De ce crește prețul la pompă când petrolul scade

În ultimele zile, cotațiile internaționale ale petrolului au început să scadă, iar acest lucru a alimentat percepția publică potrivit căreia prețurile carburanților ar trebui să scadă imediat.

În realitate, tocmai în această perioadă motorina din România poate continua să se scumpească.

Explicația ține de mecanismul de întârziere al pieței. Prețurile de la pompă reflectă costurile din trecut, nu evoluțiile din ultimele zile. Motorina vândută astăzi a fost produsă sau importată la prețuri stabilite anterior, astfel că ieftinirile petrolului ajung în benzinării abia după câteva săptămâni.

„În ultimele zile, cotaţiile internaţionale ale petrolului au scăzut, iar acest lucru este perceput de consumatori ca un semnal că preţurile ar trebui să scadă şi la pompă. În realitate, exact în această perioadă, motorina din România continuă să se scumpească. Pentru mulţi şoferi, această situaţie pare ilogică sau chiar nedreaptă. De aici apar frecvent suspiciuni privind comportamentul companiilor petroliere sau modul de formare a preţurilor. Explicaţia este însă, în mare măsură, una tehnică şi ţine de mecanismul de întârziere al pieţei. Preţurile de la pompă reflectă costurile din trecut, nu evoluţiile din ultimele zile”, susţine autorul analizei.

Această inerție a pieței este și motivul pentru care percepția publică este adesea tensionată. Atunci când petrolul se scumpește, creșterile sunt vizibile relativ rapid la pompă. Când petrolul se ieftinește, efectul apare mai târziu, ceea ce creează impresia că ieftinirile nu se transmit la fel de repede ca scumpirile.

Ce soluții poate aplica România

În analiza de la Asociația Energia Inteligentă arată că prețul motorinei ar putea fi redus printr-o abordare de neutralitate fiscală. Propunerea vizează o reducere limitată a accizei, combinată cu o diminuare în oglindă a marjelor comerciale ale distribuitorilor, precum și eliminarea TVA aplicat accizei.

În funcție de nivelul inițial al prețului, astfel de măsuri ar putea reduce prețul final al motorinei la aproximativ 8,05 – 8,84 lei pe litru, potrivit calculelor AEI.

Până când astfel de intervenții ar deveni posibile, evoluția prețurilor la pompă rămâne strâns legată de dinamica pieței internaționale a petrolului. Iar ceea ce șoferii văd astăzi în benzinării este, de fapt, rezultatul pieței petroliere din trecut.