De ce riscă maimuțele confiscate de la Nuțu Cămătaru să devină obeze

Cele 5 vieţuitoare exotice, confiscate de autorităţi de la Nutu Camataru vor avea o nouă adresă. Acestea vor fi mutate la grădina zoologică din Târgu Mureş.

Până atunci, sunt îngrijite şi hrănite, de specialiştii de la Centrul pentru reabilitarea şi salvarea animalelor sălbatice, ''Visul Luanei''. Dacă până astăzi, maimuţele au stat separat, acum sunt împreună, într-un spaţiu mai mare.

Aki, macacul japonez capturat săptămâna trecută de pe străzile din Sectorul 5 şi-a întâlnit astăzi suratele găsite ieri pe proprietatea lui Nuțu Cămătaru.

Medic: Am luat această decizie pentru că până saptămâna viitoare, când vor fi duse la zoo, ar fi însemnat să stea încă 5 zile în cuşti mici şi erau traumatizate. Din câte am înţeles, erau separate, nu ştim exact mişcările între ele. Am descoperit că cele două femele sunt de specii diferite, unul e japonez, ca Aki şi o femelă, cred că e un macac rhesus, o altă specia decât ceilalţi.''

În timp ce Aki, macacul capturat săptămâna trecută este în continuare ceva mai reţinut, stă singur într-un colţ, în timp ce îşi desface toată ziua nuci şi mănâncă struguri fără pieliță.

Celelalta două femele capturate ieri sunt mai expansive. Explorează locul şi se joacă toată ziua. Una dintre ele este un macac rhesus, un specimen mai obişnuit pentru noi. Este maimuţa care obişnuieşte să fure lucruri, dar şi să ne ia din mâna mâncarea sau bautura.

Maimuţele nu sunt bolnave şi se hrănesc normal. Par a fi însă predispuse la obezitate.

Medic: ''Una dintre cele mai mari probleme la maimuţe, mai ales cele din captivitate, sunt hrănite cu mâncare grasă şi zaharoasă. Toată lumea le dă banană maimutelor. E greşit medical, au mutl zahăr, se creează carii şi devin obeze.''

Luni, animalele vor fi transportate de specialiştii de la ASPA, în cuşti speciale, la Grădina Zoologică din Târgu Mureş,

Cătălina Trănescu: "Trebuie să fie un mediu apropiat de cel din Asia. De acolo sunt aceşti macaci, sunt lucruri care ţin loc de liane, pavilionul pentru coat e foarte mare, condițiile sunt foarte potrivite pentru acest gen de animal sălbatic."

Împreună cu cele trei maimuţe şi doi coati vor ajunge la grădina zoologică din Târgu Mureş. În acest timp specialiştii au reuşit să le creeze un spaţiu cât mai apropiat de meidul lor natural. Sunt sănătoşi, dar în continuare timoraţi, de obicei vânează, dar aici sunt hrăniţi cu viermi, legume şi fructe.

Specialiştii atrag atenţia că oricât de cuminţi ar părea maimuţele când sunt mici, pe atât de agresive devin la maturitate.

