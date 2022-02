De ce nu i-a mai prelungit Nicușor Dan contractul lui Alexandru Arșinel la Teatrul "Constantin Tănase"

Agerpres

Primarul Capitalei, Nicușor Dan, a dezvăluit motivul pentru care a decis să nu-i mai prelungească lui Alexandru Arșinel mandatul de director artistic al Teatrului "Constantin Tănase".

Într-un mesaj postat pe Facebook și intitulat "Precizări la o nouă dezinformare", edilul a scris:

"Alexandru Arşinel a fost şi este actor colaborator la Teatrul 'Constantin Tănase'. Adică, are un contract de colaborare cu teatrul, iar contractul este în curs.

Până de curând era și directorul artistic (adică directorul adjunct) al teatrului. În urma informațiilor primite din teatru asupra activității sale ca director artistic, nu i-am mai prelungit acest mandat. A rămas cu contractul de colaborare cu teatrul, în calitate de actor".

Astfel, Nicușor Dan i-a răspuns Gabrielei Firea, cea care l-a criticat în termeni duri pentru modul în care s-a comportat cu Alexandru Arșinel.

"Singura dorință a unui actor este să joace până în ultima clipă a vieții. Aplauzele, publicul și scena îi dau unui artist puterea să continue. Ce i se întâmplă zilele acestea maestrului Alexandru Arșinel este o mare, o imensă nedreptate. Nu poți să-l arunci precum o măsea stricată din teatrul unde a jucat și a creat aproape 60 de ani.

Ce a făcut primarul general Nicușor Dan cu Alexandru Arșinel este o dezonoare pe care nimeni nu o înțelege. Maestrul Arșinel nu mai era director al Teatrului de Revistă Constantin Tănase de patru ani și nici nu mai avea vreo funcție de conducere. Își dorea să continue pe postul de consilier artistic și să-i învețe pe actorii mai tineri din experiența adunată zeci de ani pe scenă.

Tot ce reprezintă astăzi Teatrul de Revistă Constantin Tănase i se datorează maestrului Arșinel. Nicușor Dan nu a făcut nicio economie la buget după ce l-a îndepărtat pe acest mare actor din funcția de consilier artistic. Mai bine s-ar fi uitat la zecile de consilieri personali și directori numiți politic pe care acum îi caută și procurorii.

În 2017, am propus Consiliului General al Capitalei ca actorul Alexandru Arșinel să primească titlul de Cetățean de Onoare al Municipiului București. Am considerat că era un minim gest pe care-l puteam face pentru toate meritele sale artistice și manageriale. Poate nu a fost întâmplător că singurii care au respins proiectul au fost consilierii USR. Iată ce face acum Nicușor Dan, „tatăl” lor. Proiectul a trecut atunci datorită voturilor consilierilor PSD, ALDE, PMP și parțial ai PNL.

Din păcate, cinci ani mai târziu, am ajuns să-l vedem pe omul Alexandru Arșinel tulburat, cu lacrimi în ochi, din cauza unei umilințe care te lasă fără cuvinte.

O singură bucurie îi mai rămâne maestrului Arșinel: să ne vadă pe toți aplaudându-l la următoarele spectacole în care joacă la Teatrul Tănase", a fost mesajul pe care Gabriela Firea l-a postat pe contul său de Facebook.