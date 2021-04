Mesajul lui Alexandru Arşinel, de pe patul de spital. Ce simptome a avut actorul

Este o zi de marți neagră pentru 237 de familii din România care au primit vestea că au pierdut pe cineva drag. La atât a urcat numărul deceselor provocate de COVID-19. Un record sumbru absolut, de la debutul crizei sanitare.

"Singura armă este vaccinul'', o spune de pe un pat de spital Alexandru Arșinel, infectat și el cu coronavirus.

Actorul și soția lui sunt în grija medicilor, ambii cu forme ușoare. Au avut norocul că au fost imunizați în urmă cu două luni.

Alexandru Arșinel are 81 de ani și a suferit de a lungul timpului mai multe intervenții chirurgicale, printre care un transplant de rinichi.

Medicii reamintesc că fără vaccin, în cazul celor care au și alte afecțiuni, virusul poate fi fatal.

Alexandru Arșinel și soția sa, Marilena, au ajuns acum 4 zile la Institutul de Boli Infecțioase Matei Balș din Capitală. Cu o febră ușoară și dureri de cap, actorul a făcut un test covid la rugămintea familiei.

”Alexandru Arșinel: M-a luat puțină durere de cap, puțină temperatură și când spun puțină, chiar puțină. Și atunci copiii mei care au avut mi-au spus ”tată, trebuie să faci un test”, iar la test am ieșit că am covid.

Reporter: Soția cum se simte?

Alexandru Arșinel: Nu aș spune că se simte foarte rău, dar nu se simte normal”.

Soții Arșinel s-au vaccinat împotriva Covid-19 la începutul anului. Au primit prima doză de la Pfizer în ianuarie, iar rapelul în februarie. Tocmai de aceea, au făcut acum o formă ușoară a bolii.

Alexandru Arșinel: ”Ce să vă spun, noi suntem apărați totuși de vaccinul pe care l-am făcut. Noi am făcut vaccinurile amândouă, deci în mod normal gust, miros și alte treburi nu trebuie să apară în dialogul nostru”.

Actorul în vârstă de 81 de ani este în categoria de risc. În 2013, Alexandru Arșinel a suferit un transplant de rinichi, iar în 2017 o intervenție chirurgicală în urma unui infarct.

Așadar, este un pacient vulnerabil care putea oricând să facă forma severă a virusului. Tocmai de aceea, vaccinarea în cazul acestor persoane face diferența dintre viață și moarte, insistă medicii.

Gheorghiță: Rata de fatalitate este de 100 de ori mai redusă la persoanele vaccinate

Adrian Marinescu, medic primar Matei Balș: ”Cred că în primul rând vaccinul ne salvează viața. Am o mare posibilitate de a face o formă ușoară, care să fie limitată. Nu am ajuns să am complicații și gândiți-vă ce înseamnă pentru o persoană vulnerabilă, care este în vârstă și are afecțiuni cronice și ce risc ar avea dacă nu ar fi vaccinată și ce risc ar avea dacă ar face infecția, ar putea să facă o formă severă, care să îi pună viața în pericol”.

Valeriu Gheorghiță, coordonatorul campaniei de vaccinare: ”Ne-am uitat la rata de fatalitate care este de 100 de ori mai redusă la persoanele vaccinate comparativ cu persoanele nevaccinate”.

Între timp, în secțiile de terapie intensivă ale spitalelor covid, pacienții în stare critică își pun toate speranțele în medici. 21 de zile petrecute la ATI i-au schimbat viziunea unui bărbat din Giurgiu care nu credea în existența virusului.

Bolnav covid: ”Nici eu nu credeam. De ce să vă mint? Nu credeam. Era să mor, dacă nu veneam aicea… Cu ajutorul la domnii doctori, m-am făcut bine, săracii s-au chinuit, iar acum sunt bine”.

În ultimele 24 de ore, alți 2.931 de români au aflat că au COVID-19, iar oficial sunt înregistrate 237 de decese, inclusiv ale unor persoane care nu împliniseră 39 de ani. În secțiile de Terapie Intensivă sunt internați acum 1.448 de pacienți.