De ce nu a fost sesizată Poliția în cazul fetiței din Neamț care a fost bătută de mama unei prietene. Explicațiile părinților

Scene revoltătoare într-o comună din județul Neamț. O copilă de 11 ani a fost bătută crunt de mama unei prietene cu care se certase. Agresiunea a fost filmată de fiica femeii. Individa este acum sub control judiciar.

În imaginile filmate se vede cum femeia de 33 de ani o lovește brutal peste cap, cu mâinile, pe copila de 11 ani și o trage de păr.

Localnică: "Extraordinar, cum o bate. Trebuia să vorbescă frumos, nu aşa, cu bătaie. A umilit-o pe copilă".

La un moment dat, agresoarea o pune în genunchi pe adolescentă, spunându-i să își ceară scuze, pentru că anterior i-ar fi vorbit urât fiicei femeii.

Polițiștii spun că scenele s-au petrecut în fața fiicei femeii, tot adolescentă, care ar fi filmat totul.

Tatăl victimei: "Imaginile alea sunt foarte brutale. Eu nu am ştiut de aşa ceva, că dacă ştiam.... Dar nu am ştiut. Am fost şi eu copil, mai luam bătaie, dar nu în halul ăsta".

Întâmplarea s-a petrecut în august, dar nimeni nu a făcut plângere atunci.

Reporter: "Cum de nu aţi sesizat Poliţia atunci?".

Mama victimei: "Pentru că nu am ştiut că a bătut-o aşa tare".

Imaginile au apărut acum în spațiul public, iar polițiștii s-au autosesizat.

Lorena Bolfă, expert psiholog clinician: "Impactul pe care îl are asupra unui copil din punct de vedere al abuzului e pentru toată viaţa".

Agresoarea a fost reținută pentru 24 de ore, iar acum este sub control judiciar, pentru loviri și alte violențe. Ea a refuzat, vineri, să discute cu echipa Știrilor PRO TV pentru a-și comunica punctul de vedere.

