Dan Barna, despre propunerea primarului din Târgu Mureș: ”Este de netolerat”

Liderul USR, Dan Barna, afirmă că ”este de netolerat” ca în 2020 un primar să spună cine ar trebui să aibă copii şi cine nu.

Barna afirmă că, atunci când a propus colegilor ca USR să se poziţioneze ca partid de centru-dreapta modern, a avut în vedere mai ales principiul libertăţii.

”Atunci când am prezentat public şi am supus dezbaterii interne documentul care propune poziţionarea USR ca partid de centru dreapta modern, am avut în vedere mai ales principiul libertăţii. Împreună cu colegii care susţin acest document, am plecat de la premisa că avem un stat care adesea intră cu picioarele în viaţa privată a cetăţenilor săi. Un stat care împiedică oamenii îşi ducă existenţa aşa cum consideră de cuviinţă şi decide ca şi cum ar şti mai bine decât fiecare dintre noi cum ar trebui să ne trăim viaţa. Este de netolerat că în 2020, într-o democraţie aşa cum pretindem că suntem, un primar să vină să ne spună cine ar trebui să aibă copii şi cine nu. „Exemplul” primarului traseist de la Târgu Mureş, Dorin Florea, recunoscut pentru numeroasele sale ieşiri în decor, nu mai are loc în viaţa publică românească”, a scris, marţi, pe Facebook, Dan Barna, potrivit News.ro.

Potrivit acestuia, ”nimeni nu are dreptul să intervină în decizia unei familii care doreşte să aibă copii”.

”Astfel de declaraţii şi comportamente care amintesc de perioade negre ale istoriei ar trebui să fie sancţionate prompt de cetăţeni, în condiţiile în care domnul Primar nu are decenţa să îşi dea demisia. Apoi ar putea să se apuce de citit Constituţia, legile şi definiţia de dicţionar a bunului simţ. Administraţia locală are nevoie de oameni care să înţeleagă nevoie reale ale comunităţilor pe care le reprezintă. Nu de traseişti, nu de rasişti, nu de incompentenţi”, a mai scris Barna.

Primarul din Târgu Mureş, Dorin Florea, propune realizarea unei anchete sociale pentru cuplurile care vor să aibă copii, care să ţină cont de dovada unui loc de muncă, a unei locuinţe stabile, o "situaţie financiară acceptabilă", "un nivel de educaţie minim stabilit prin lege" şi o vârstă minimă.