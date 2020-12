Curtea de Apel București a decis că masca nu e obligatorie în spații deschise. Sentința nu este definitivă

Curtea de Apel București a decis că obligativitatea purtării măștii în spații deschise nu este legală.

Dosarul a fost deschis de o avocată din Constanța, Minodora Ion, împotriva Departamentului de Situații de Urgență.

Hotărârea Curții de Apel din data de 23 decembrie 2020 nu este definitivă și poate fi atacată la Curtea Supremă.

"Purtarea măștii în spații deschise a fost declarată nelegală. Hotărârea nu este definitivă, are un termen de recurs de două zile de la comunicare. Încă nu ni s-a comunicat hotărârea, doar ce am aflat soluția de pe surse. Dosarul nu a fost încă afișat pe portal. Încă nu am primit nimic de la instanță, aștept să mi se comunice. Articolul 4, pct. 15 vorbește despre obligativitatea de a purta masca în spații închise și deschise, iar instanța a înlăturat sintagma "și deschise", deci teza a doua a articolului. Sunt sigură că instanța a mers pe motive de legalitate în decizia ei", a declarat pentru Ziare.com avocata Minodora Ion, inițiatoarea demersului.

Avocatul Minodora Ion a cerut DSU să pună la dispoziția instanței întreaga documentație care a stat la baza emiterii ultimelor două ordine de carantinare a municipiului Constanța, sub sancțiunea amenzii. În opinia avocatului, daca instanța îi va da dreptate, se va crea un precedent, iar DSU și alte instituții nu vor mai putea obliga populația să poarte măști în spațiile deschise.

Miercuri, 23 decembrie, în jurul orei 17:00, Curtea de Apel București a admis acțiunea avocatului Minodora Ion și a scos în afara legii articolul 4 pct.15 din ordinul DSU privind obligarea cetățenilor de a purta masca în spațiile deschise.

"Admite excepția lipsei calității procesuale pasive a paratului Comitetul National pentru Situații de Urgenta - Ministerul Afacerilor Interne.Respinge acțiunea formulata împotrivă paratului Comitetul National pentru Situații de Urgenta - Ministerul Afacerilor Interne, că fiind formulata împotrivă unei persoane fară calitate procesuala pasiva. Admite excepția tardivității cererii de chemare în judecata inițiale.Respinge cererea de chemare în judecata inițială, că tardiv formulata.Admite cererea completatoare. Anulează parțial prevederile art. 4 pct. 15 din Ordinul Sefului Departamentului pentru Situații de Urgenta nr. 4660427 din 17.12.2020, publicat în Monitorul oficial nr. 1257 din 18 decembrie 2020, în ceea ce privește instituirea obligativității purtării măștii de protecție în spatii deschise, în sensul înlăturării sintagmei "...și deschise". Cu recurs în maxim doua zile de la comunicare, cererea de recurs urmând a se depune la Curtea de Apel București - Secția a IX-a Contencios Administrativ și Fiscal.Pronunțată în ședință publica azi 23.12.2020.'", conform deciziei Curții de Apel București.