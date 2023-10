Cursurile de prim-ajutor, tot mai atractive pentru români. „Toată lumea înțelege că sunt foarte importante”

Un minut în plus la acordarea primului ajutor poate face diferența între viață și moarte.

Speriați de numărul mare de accidente neprevăzute, tot mai mulți români vor să învețe cum să intervină într-o situație de urgență, și urmează cursuri de prim ajutor.

Unele sunt gratuite, organizate de obicei de salvatori profesioniști, dar au apărut și cele contra-cost.

Bărbat: „Am reușit să ajung primul înaintea ambulanței la un bărbat care intrase în stop cardio-respirator, inima lui încetase să bată. Am început compresiile toracice așa cum am învățat și am reușit să-i repornesc inima”.

De la începutul anului, peste 1.000 de tineri s-au înscris în programul „Există un erou în fiecare dintre noi”, că să urmeze cursuri de prim ajutor, organizate de Serviciul de Ambulanță București - Ilfov.

Voluntarii sunt pregătiți să ajute oamenii care apelează numărul de urgență 112.

În cazul urgențelor de cod roșu cum ar fi un stop cardio-respirator sau un AVC, fiecare secundă contează. Tocmai de aceea este important să fie mai mulți voluntari care să poată interveni în orice colț al orașului.

Cristian Grasu - Președinte Asociația Serviciilor de Ambulanță din România Bucureşti: „Cam 700.000 - 750.000 de oameni mor în fiecare an în Europa, pentru că instalează un stop cardio-respirator și nimeni nu poate să acorde primul ajutor. 1.001 alerte pentru stop cardio-resprator, au fost resuscitați cu succes 168, un procent bun. Media pe țară este undeva sub 3%”.

Sunt tot mai mulți clienți și la centrele care oferă cursuri de prim ajutor contra-cost.

Dragoș Ciucur, manager al unui centru de simulare și practică medicală: „În ultima perioadă cererea pentru cursuri a crescut, asta pentru că toată lumea înțelege că sunt foarte importante și în situația în care ai un bătrân acasă sau poate părinte la început de drum și nu știi să gestionezi situațiile de genul asta”.

Potrivit unei estimări recente, 70.000 de români mor anual pentru că nu primesc la timp primul ajutor.

Sursa: Pro TV Etichete: , , Dată publicare: 08-10-2023 08:56