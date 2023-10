Cursurile de limba engleză, din ce în ce mai căutate de părinți. Cât a ajuns să coste o ședință. „Vorbesc direct cu accent”

Ioana are doi copii de 8 și de 14 ani și este foarte mulțumită de rezultatele cursurilor cu un profesor nativ.

Ioana Dimancea, mamă: „Printre profesorii de la acest centru au și profesori nativi, ceea ce e foarte important. Copiii vorbesc direct cu accent. Rezultatele s-au văzut și scriptic, și în realitate, și când mergem în concediu. Deja îl lăsăm pe cel mare să vorbească în locul nostru”.

Tom este din America, dar a ales să se mute în România în urmă cu patru ani, ca să predea limba engleză micuților, pe care îi consideră foarte harnici.

Tom, profesor de limba engleză: „Mereu am plănuit să mă mut în Europa. Am avut această oportunitate să vin și să încerc, și am parte de o viață mai bună aici, să fiu sincer. Lucrurile sunt mai ieftine, îmi iubesc job-ul, îmi place să lucrez cu copiii, așa că am rămas”.

Prețurile sunt aceleași, chiar dacă vorbim de un profesor nativ sau de un profesor român.

Mirela Davidescu, managerul unei agenții: „Prețul este de 44 de lei pe oră. Se achită ca un abonament lunar, în funcție de numărul de ședințe din luna respectivă. Avem copii începând cu patru ani și până la adolescenți, deci ca și medie, undeva în jur de nouă ani”.

Pentru elevii care urmează o școală sau un liceu cu program în limbă străină, părinții trebuie să plătească o sumă mai mare de bani.

Pentru materii precum matematica, fizica sau biologia predate online de profesori străini, părinții din România plătesc în funcție de gradul de experiență. Cursurile cu un profesor începător pornesc de la 130 de lei, iar cele cu un profesor avansat pot ajunge până la 300 de lei pe ședință.

În 2022, România se afla pe locul al 17-lea în clasamentul competenței în vorbirea limbii engleze, potrivit unei campanii care analizează felul în care este vorbită limba în peste 100 de țări. Bucureștiul se încadrează la un nivel înalt de experiență.

