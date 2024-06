Cursă de cinci kilometri pe străzile Iașiului, la Color Run. La final, a fost o petrecere scăldată în culori

Cursa de 5 kilometri a pornit din fața Palatului Culturii din Iași. Mii de curajoși au alergat alături de familie, prieteni sau colegi.

„Genial, o zi nebună”

„O experienţă extraordinară” spun câțiva dintre participanți.

Inclusiv străinii au participat la cursa colorată de la Iași: „A fost superb, bravo! A fost minunat, a fost amuzant! Mulțumesc!”

Finalul a fost marcat cu o petrecere scăldată în culori. Oamenii spun că vor repeta experiența: „A fost minunat și vreau să vin și anul viitor.”

Femeie: „Un maraton foarte ușor de făcut, o să vin şi la anul cu siguranță.”

Fată: „A fost cea mai tare experiență pe care am făcut-o în viața mea. Mi-a plăcut să alerg cei cinci km, chiar dacă am obosit, și m-am bucurat cu familia când am fost colorați.”

Următoare ediție va avea loc la Mamaia, pe 27 iulie. Un bilet costă 150 de lei, iar accesul copiilor până în 6 ani este gratuit.

Urmărește Știrile PRO TV pe canalul de social media preferat: