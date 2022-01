VIDEO Șoferul unei companii de ridesharing din Iași a fost bătut de trei clienți după ce le-a cerut să poarte mască

BZI

Șoferul unei companii de ridesharing din Iași a fost bătut, duminică, de trei bărbați după ce le-a refuzat cursa pe motiv că nu purtau masca de protecție.

Totul ar fi pornit în momentul în care șoferul nu l-a lăsat pe unul dintre clienți să urce pe locul din dreapta față.

„Eram în zona Metalurgiei, moment în care am acceptat pe aplicație o cursă, pe strada Aurel Vlaicu. Am ajuns la punctul de preluare, unde mă așteptau 3 băieți. Unul dintre ei, a început să tragă insistent de portiera din dreapta față, moment în care eu i-am explicat că pe locul din față nu se poate sta, pentru că așa sunt regulile impuse de pandemie. Scaunul din față este dat până în bord, să fie loc în spate, destul. La un moment dat, au urcat toți în spate, dar au devenit extrem de agresivi și au început să mă înjure. Când am văzut că situația se înrăutățește, am scos cheile din contact și am spus că refuz cursa. Au devenit și mai agresivi, eu am coborât din mașină și ei au început să mă alerge, să mă bată. M-a ajuns unul din ei și m-a lovit cu pumnul în zona feței. Am reușit să fug înapoi la mașină și m-am ferit cât am putut până au plecat. Au comandat o altă mașină și au plecat”, a spus șoferul, potrivit bzi.ro.

Bărbații au devenit din ce în ce mai agresivi, iar șoferul a sunat la 112 pentru a cere ajutorul polițiștilor, dar și al medicilor.

„A ajuns un echipaj de poliție după 20-30 de minute”

„Am crezut că nu mai scap de acolo pentru că am sunat în disperare la 112, iar ei nu făceau nimic, îmi spuneau că nu au echipaje. Eu simțeam că sunt în mare pericol și am sunat de trei ori până să vină cineva. Dacă aș putea să fac rost de înregistrarea de la 112 să vă arăt cum îmi vorbeau și cât de nepăsători erau. Prima dată am sunat la 03:30, iar al treilea apel a fost la 03:39. M-am rugat de ei să mă ajute, timp de 10 minute m-am tot rugat, îi imploram să trimită pe cineva să mă ajute. A ajuns un echipaj de poliție după 20-30 de minute, după ce agresorii s-au urcat într-o altă mașină și au plecat. Au venit doar polițiști, chiar dacă eu am solicitat și medic, spunându-le că îmi este rău. Am fost la secția 4 și am depus plângere penală”, a mai spus șoferul.

Polițiștii ieșeni au deschis dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de lovire sau alte violențe. Șoferul a precizat că își dorește să se facă dreptate și niciun alt coleg de-al său să nu treacă prin ce a trecut el. Acesta a cerut și sprijinul companiei Bolt.

„În noaptea de 29 spre 30 ianuarie 2022, polițiștii din cadrul Secției nr. 4 Poliție Iași au fost sesizați de un bărbat de 32 de ani cu privire la faptul că a fost agresat fizic, pe raza municipiului Iași. În cauză a fost întocmit dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de lovire sau alte violențe, iar cercetările sunt continuate pentru stabilirea întregii situații de fapt și luarea măsurilor legale ce se impun”, a transmis IPJ Iași.

Întreg conflictul în care șoferul Bolt Iași a fost bătut de trei indivizi a fost surprins de camerele de supraveghere.