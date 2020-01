Cum se poate obţine diploma de salvamar recunoscută în UE fără măcar să atingi apa. CAMERA ASCUNSĂ

O afacere cu diplome false de salvamar a intrat în atenţia procurorilor din Constanţa, după ce autorităţile din Italia au descoperit că mai mulţi salvamari români de pe plajele din Sicilia au folosit la angajare documente suspecte.

Diplomele ar fi fost emise - în schimbul a 150 de euro - de o şcoală de înot din Constanţa, care ar aparţine, unui angajat de la Gardă de Coastă. Urmăriţi un material filmat cu camera ascunsă.

Creierul afacerii cu diplome de salvamar este un subofiţer de la Gardă de Coastă din Constantă. El are o şcoală de înot unde pregăteşte salvamari, deşi nu a putut prezenta, aşa cum cer regulile, o autorizaţie de la Autoritatea Naţională a Calificării.

Sub pretextul că vrem să obţinem o diplomă de salvamar, ca să ne angajăm la un bazin din Bucureşti, am luat legătura cu el. Aşa am aflat că putem deveni salvamari imediat, fără măcar să atingem apă.

Subofiţer: - Ideea este că îţi trebuie o copie după buletin şi o adeverinţă medicală din care să reiasă că eşti apt pentru efort fizic.

Reporter: - Şi costă 150 de euro! 150 de euro, ce anume? Tot cursul său ce trebuie să fac?

Subofiţer: - Da, da! Toată şmecheria

Reporter: - De câte ori trebuie să vin la Constanţa?

Subofiţer: - Cred că o singură dată este suficient.

Cu actele cerute, ne-am întâlnit cu subofiţerul chiar în fata sediului Gărzii de Coastă din Constanţa. În timp ce îl filmăm pe poliţist cu o cameră ascunsă, unul dintre colegii săi înregistra şi el întâlnirea. Cât a durat discuţia, agentul a susţinut că doar el organizează în România cursuri pentru obţinerea diplomei de salvamar, deşi acest lucru nu este adevărat.

Reporter: - Cat durează cursurile acestea? Cât trebuie să vin la cursuri?

Subofiţer: - Oficial, ele durează două săptămâni, dar în baza chestiei ăleia de o ai de la smurd am justificare să fac o echivalare ca să zic aşa.

Reporter: - Cursul ăsta dacă îl duc la angajator este ok? Adică, n-am probleme să zică ...

Subofiţer: - Toţi salvamarii din România lucrează în baza cursului ăstuia. Adică, nu ştiu dacă mai sunt în ţara care mai fac cursuri de salvamari.

Subofiţerul ne-a relatat că unii dintre cei cărora le-a eliberat diploma de salvamar au ajuns să lucreze în Spania şi în Italia. Pe de altă parte, poliţiştii italieni au fost primii care şi-au dat seama că este ceva în neregulă cu documentele - după ce au controlat actele mai multor salvamari romani din Sicilia.

Cei găsiţi cu probleme au luat legătura cu Asociaţia Naţională a Salvamarilor şi a Scafandrilor Profesionişti din România, de teamă să nu fie reţinuţi.

"Am avut probleme şi cu cei de la Guardia Costiera. A trebuit să sune la ANSPR. ANSPR-ul nu mai emite acele diplome de cinci ani de zile”, spune un salvamar român din Italia

Am mers la Asociaţia Naţională a Salvamarilor şi a Scafandrilor Profesioniti din România cu o diplomă folosită de un roman ca să se angajeze ca salvamar în Italia. Pe document apare şi antetul instituţiei.

Gabriel Culea este coordonatorul salvamarilor din Mamaia. Susţine că diploma este un fals pentru că pe ea apare o semnătură suspecta a preşedintelui Asociaţiei Naţionale a Salvamarilor. Funcţia nu mai este ocupată de nimeni din 2013, de la decesul fostului preşedinte.

Diploma este însă emisă la începutul anului trecut. Mai mult, pe document, în locul numărului de telefon al Asociaţiei este trecut cel al subofiţerului de la Gardă de Coastă din Constanţa

"Ceea ce mi-aţi prezentat dumneavoastră, aici, este un fals. Acest certificat eliberat în 2019 nu aparţine asociaţiei. Scrie asociaţia pe el, este semnătura domnului Oancea care este decedat”, spune Gabriel Culea

Reporter: - Asta este?

Subofiţer: - Da, da.

Reporter: - Ştii ce mi se pare mie ciudat. Am căutat preşedintele ANS şi mi-a spus că preşedintele nu mai este. Că a murit.

Subofiţer: - Preşedintele este unul, dar acum este altcineva preşedinte.

Reporter: Şi cât mă costă în total?

Subofiţer: Ţi-am spus, 150 de euro.

Subofiţerul care se ocupă de această afacere cu diplome de salvamar este angajat la Gardă de Coastă din Constantă din 2006. I-am spus că l-am filmat cu o cameră ascunsă şi că Asociaţia Salvamarilor din România considera false documentele pe care le eliberează. Dar a continuat să susţină că sunt în regulă.

Reporter: - Nu are dreptul aceasta asociaţie, în momentul de faţă, să ofere aceste certificate.

Subofiţer: - Păi... nu....deci... Le eliberez eu.

Reporter: - În ce bază?

Subofiţer: - Am un... (oftează)

Reporter: - Sunt acreditate de Ministerul Muncii, de Ministerul Educaţiei?

Subofiţer: - De..."

Conducerea Gărzii de Coastă s-a autosesizat în acest caz şi a dispus efectuarea cercetării disciplinare urmând a se lua măsurile legale. Afacerea cu diplome de salvamar a intrat şi în atenţia procurorilor din Constanţa. Potrivit legii, piscinele şi bazinele de înot trebuie să fie monitorizate de un salvamar acreditat printr-un curs autorizat.

Diplomele emise legal în România sunt recunoscute în toată Europa şi sunt ţări unde un salvamar poate câştiga un salariu de câteva mii de euro pe lună.