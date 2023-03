Cum se antrenează Sax și Blue, doi ciobănești belgieni, ca să identifice persoanele care au Covid 19. GALERIE FOTO

Cu multe misiuni de succes la activ, acești agenții sunt antrenați să găsească droguri și să prindă infractori. Iar de această dată au arătat ce știu, în aplauzele unui public numeros.

În aplauzele și uralele publicului format din numerosi copii, Sax si Blue au facut spectacol în Cetatea Medievală. În cadrul demonstrației, au aratat cum actionează atunci când sunt pe urmele unui infractor.

Sax și Blue sunt doi ciobănești belgieni antrenați să prindă infractori, dar și să găsească droguri și să.. identifice persoanele infectate cu COVID.

În vârstă de trei ani, Blue se poate mândri deja cu multe misiuni încheiate cu succes.

Silviu Stan, stăpân Blue: „Marea majoritate a misiunilor sunt pe detectare stupefiante. Am lucrat foarte mult până am implementat mirosul de Covid, după care am avut foarte multe misiuni de căutare în aeroporturi Are un program foarte încărcat, trebuie să îi menținem permanent calitățile de serviciu.”

Sax are doar un an și jumătate, dar se antrenează în fiecare zi, ca să ajungă la fel de priceput ca Blue.

Ionuț Băilă, IPJ Mureș: „Este un câine care are dublă specializare, asalt și căutare stupefiante. Este antrenat și pentru mirosuri căutare, în laboratoare speciale.”

În cadrul evenimentului, curioșii au putut cerceta de aproape și autospecialele, dar și armamentul din dotarea polițiștilor.

