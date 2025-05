Cum s-a produs tragedia din Cluj în care o mamă și copilul ei de 3 ani au murit. Mărturiile localnicilor

Accident tragic într-un sat din Cluj. Un copil de 3 ani și mama lui au murit după ce femeia ar fi sărit dintr-o căruță, cu băiețelul în brațe, dar amândoi au fost striviți de o mașină. Potrivit localnicilor, calul s-ar fi speriat în trafic, iar femeia a acționat, cuprinsă de panică.

Localnicii spun că femeia și soțul ei mergeau cu o căruță la un alt vecin să îl ajute să pună cartofi. Pentru că nu aveau cu cine să îl lase, l-au luat cu ei și pe copilul cel mic, de 3 ani. La un moment dat, pe drum, calul s-ar fi speriat de o mașină de gunoi.

Localnic: „Mașina de gunoi venea și omul voia să treacă cu calul, cu soția și copilul, calul s-a speriat, omul cu mașina a încetinit văzând că se sperie, dar femeia a sărit, a vrut să se salveze, să nu sară calul în șanț.”

Femeia de 33 de ani, speriată, a sărit ținându-l în brațe pe cel mic. Dar amândoi au ajuns sub roțile mașinii de gunoi.

Localnică: „Era cu copilașul în brațe, probabil a sărit cu el. Am auzit zbierături, am ieșit afară și am auzit pe soacra decedatei că striga.”

Localnic: „Am auzit ambulanța, am ieșit repede să văd, a venit poliția, vreo 4-5 mașini, și multă lume.”

Familia mai are acasă 3 copii, de 9, 6 și 5 ani.

Tudor Chețan, coordonator Compartimentul Rutier Câmpia Turzii: „Conducătorul autocamionului, un bărbat de 42 de ani, precum și bărbatul de 39 de ani care conducea atelajul hipo, au fost testați cu aparatul etilotest, rezultatele fiind negative.”

Polițiștii fac cercetări pentru a stabili cu exactitate cum s-a petrecut accidentul.

