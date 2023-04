Cum poți verifica dacă un magazin online este de încredere. Atenție la înselătoriile din perioada sărbătorilor

Directoratul Național de Securitate Cibernetică avertizează că într-o perioadă că aceasta se înmulțesc fraudele online. Riscurile sunt mari mai ales că și atacatorii își perfecționează tehnicile cu ajutorul inteligenței artificiale. Furnizați datele personale și datele cardului doar pe site-uri sigure și fiți vigilenți atunci când primiți mesaje care conțin linkuri sau numere de telefon suspecte.

Dacă nu sunteți siguri că magazinul online este de încredere, puteți folosi unul dintre instrumentele online de verificare a site-urilor. De exemplu, scamadviser.com care identifică certificatul de securitate, dacă site-ul are recenzii sau o politică de retur verificată. Puteți copia linkul magazinului online, îl introduceți aici, și astfel puteți vedea ce notă are site-ul. De exemplu, un site care vinde huse de telefon la promoție are trei puncte din 100. Adică sunt șanse mici să fie de încredere, așa că ar fi indicat să nu furnizăm date personale sau datele cardului.

Unii cumpărători sunt dispuși să riște, mai ales dacă este vorba de sume mici, în speranța că vor primi produsul.

Mihai Rotariu, DNSC: “Noi nu dăm atacatorilor 100 de lei sau 50 de lei. Ci dăm acces la datele noastre de card, de autentificare în alte cazuri. Toate datele respective sunt monetizabile direct sau indirect, fie încearcă să ne extragă bani din cont atacatorii direct, fie încearcă să le vândă mai departe către forumuri specializate pe hacking și vor fi utilizate în alte atacuri, deci vom primi în cont f multe mesaje de tip scam, spam și așa mai departe.”

Şi pe site-urile de încredere este recomandat să folosim parole unice, pentru fiecare site și, unde este posibil, autentificare în doi pași, adică un cod suplimentar, pe lângă parolă.

Mihai Rotariu, DNSC: „Ideal ar fi să avem un card cu venituri limitate, strictul necesar pentru ceea ce vrem să cumpărăm. Ca în momentul în care facem cumpărături pe un anumit site, să ieșim din contul nostru de internet banking sau contul în care avem cardul respectiv, după ce facem acele cumpărături".

Atenție și la urările, mesajele sau mail-urile pe care le primim de sărbători. De pildă, anul trecut de Paște o rețea de atacatori a avut o campanie amplă prin care mulți români au primit sms-uri pentru a primi un colet sau un mesaj vocal de la un prieten. De fapt, victima permitea acces nelimitat la toate datele personale și financiare.

Sursa: Pro TV Etichete: , , Dată publicare: 11-04-2023 19:22