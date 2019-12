Cum poți deveni șofer la 16 ani în România. Condițiile impuse

Tot mai mulți adolescenți vor să devină șoferi de la 16 ani, pentru că legea le permite să conducă mașini de capacitate mică.

Problema este că nu sunt suficiente școli de şoferi care organizează cursuri pentru această categorie de vârstă, deşi cerere există.

Șofer adolescent: "Majoritatea mă claxonează ca să mă felicite sau ca să mă întrebe dacă îmi trebuie permis".

La doar 16 ani, Vlad şi-a convins părinţii că i-ar scuti de o grămadă de cheltuieli dacă îi cumpără o maşină cu care să meargă la şcoală. În alte cazuri, chiar părinţii au fost cei care şi-au dorit să îşi vadă copiii la volan.

Carla Bălan, şoferiţa 16 ani: "Tati a vrut mult să iau permisul la 16 ani. Nu a fost o insistentă" .

Reporter: "Și te-ai bucurat. Mai ai colegi în situaţia asta?"

Carla: "Da, un coleg".

Reporter: "O modă acum..."

Carla: "Sa zicem că da, am văzut foarte mulţi copii de 16 ani care au permis."

Ștefan Grofu, șofer: "Nu mai stăm toată ziua: mama du-mă, mama ia-mă. Avem puţin mai multă libertate şi e un lucru foarte bun ca un adolescent să poată conduce."

Legea le dă voie adolescenţilor să urmeze cursurile unei şcoli de şoferi. Maşinile pe care le pot conduce au cel mult 550 de kilograme şi o putere a motorului de 15 kilowaţi şi pot merge cu cel mult 50 kilometri pe oră.

Cristi Dănescu, patron scoala şoferi: "Faţă de anul trecut s-a dublat numărul copiilor de 16 ani care doresc să obţină permisul de conducere şi vroiam să vă zic că ei îşi doresc mult mai mult decât cei de 18 ani."

Răzvan Năgrad, șofer: "Este mai mult pentru a-mi crea experienţă. La 18 ani, când voi da pentru categoria B vreau să ştiu să mă comport perfect în trafic."

Raul Voican, şofer 16 ani: "Undeva la 30.000 kilometri în aproape 2 ani şi nu am avut nicio problemă. E mai mică, intri cu ea mai bine în oraş."

Adrian Bican, instructor auto: "Sunt foarte responsabili și respectuoşi în trafic".

Reporter: "Ati aflat dacă au avut vreun eveniment?"

Adrian Bican, instructor auto: "Nici un eveniment şi oricum maşinile merg încet."

Aceste maşini care pot fi conduse de adolescenţii de 16 ani nu se prea găsesc la noi în ţară.

Vasile Renghea, părinte: "Am încercat în România să găsesc şi nu am reuşit, în bugetul meu. Am cumpărat de categoria B1 din Anglia şi m-a cam costat, am ajuns la 2000 de lire cu toate costurile pentru maşină."

Gigi Pecingina, părinte: "Eu am plătit 5000 de euro"

Reporter: "Si o vinzi peste doi ani?"

Gigi Pecingina, părinte: "Nu, mai am o fetiţă care urmează şi, de fapt, e ca o investiţie, pentru ambii copii."



La nivel naţional doar în zece oraşe exista şcoli de şoferi care au cumpărat maşini pe care să poată urma cursuri adolescenţii de 16 ani. Cursurile la şcoala de şoferi pentru adolescenţi sunt la fel ca pentru categoria B şi pot începe la 15 ani şi nouă luni.

