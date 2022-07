Cum au fost salvați cei 50 de turiști din autocarul intrat în casa din Maramureș. Șoferul ar fi suferit un infarct

Șoferul a fost resuscitat minute în șir, însă nu a mai putut fi salvat. 7 pasageri dintre cei 50 aflaţi în vehicul au fost răniţi în urma impactului extrem de puternic.

Totul s-a întâmplat pe Drumul Național 18, în localitatea Moisei. 51 de cetățeni polonezi erau în autocarul care se îndrepta spre Bucovina. Pasagerii povestesc că șoferului i s-ar fi făcut rău, a părăsit partea carosabilă și a ajuns cu vehiculul într-o casă de lângă șosea. Impactul a fost violent, iar jumătate din partea frontală a autocarului a fost complet distrusă. Localnicii au spart geamurile și i-au ajutat pe pasageri să iasă, până la sosirea salvatorilor.

Turist polonez: „Am fost în autocar cu restul pasagerilor și, la un moment dat, am simțit că sunt ceva probleme, pentru că autobuzul a luat-o brusc spre dreapta, și-am ajuns în casă.”

La fața locului au sosit imediat un elicopter și 15 echipaje medicale, care le-au acordat primul ajutor celor răniți. Șoferul n-a mai putut fi salvat. 7 persoane au fost duse la spital. Restul turiștilor au fost cazați la pensiunile din zonă.

Vecin: „Şoferul era cu capul pe volan şi un om a spart geamurile şi cu scări îi ajuta să coboare. Au tot coborât oameni, toţi speriaţi…"

Localnic: „Am auzit o bubuitură şi am fugit repede în drum, am văzut autocarul în casa şi am spart geamurile să ajutăm turiştii."

În casa lovită de autocar locuieşte o familie cu doi copii. Din fericire, cei mici nu erau în dormitor la momentul impactului.

Proprietara casei: „Am auzit o bubuitură şi am alergat repede sus, pentru că am crezut că e cutremur. Am auzit că urlă multă lume şi am alergat să-mi caut copiii.”

Forțele au fost suplimentate și cu echipaje din județul vecin, Bistrița-Năsăud.

Cornel Băbuț, purtător de cuvânt ISU Maramureș: „La 16 și 5 minute a fost activat planul roşu şi au fost chemate în sprijin şi echipaje din Bistriţa-Năsăud.”

Nu se știe încă cu exactitate de ce autocarul a ieșit de pe drum, însă autoritățile iau în calcul varianta ca șoferul să fi suferit un infarct în timp ce conducea.

